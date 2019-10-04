Mynet Trend

Kylie Jenner eski sevgilisini unutamadı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 04.10.2019 15:01 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün Travis Scott'tan ayrılan Kylie Jenner'ın yakın kaynaklara göre eski sevgilisi Tyga'yı unutamadığı öne sürüldü. Önceki gece Tyga ile gece geç saatlerde görüştüğü iddialarını ise yalanladı.

Keeping Up With the Kardashians yıldızı Kylie Jenner, Travis Scott’tan ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Tyga ile görüştüğü iddialarını yalanladı. Ancak ünlü isme yakın kaynaklara göre Tyga ile olan fırtınalı ilişkisini henüz unutabilmiş değil. Eski sevgilisine geri dönme fikriyle ilgilenmediğini söyleyen Jenner, ona çok önem verdiğini, ve paylaştıkları geçmiş nedeniyle ona her zaman bir şey hissedeceğini söyledi.

BGUS_989174_002

People dergisine konuşan ünlü isme yakın kaynak, “Tyga ve Kylie’nin birbirlerini unutamaması için çok fazla yaşanmışlık var. Kylie’nin Tyga’ya karşı bir zaaafı olduğu bir gerçek” dedi.

BGUS_989174_005

22 yaşındaki ünlü iş kadınının şu sıralar tek önceliği Travis Scott ile kızları Stormi’nin iyiliğini düşünmek. Çıkan haberlere Instagram sayfasından tepki gösteren Jenner, “İnternet her şeyi olan halinden yüzde 100 daha dramatik yapıyor! Tyga ile saat 2de buluşmadım, sadece arkadaşlarımı stüdyoya bırakırken beni gördünüz” dedi.

Tyga ve Kylie Jenner’ın fırtınalı ilişkisi 2014-2017 yılları arasındaydı. Tyga’dan ayrıldıktan sonra Travis Scott ile birlikte olup birkaç ay sonra kızları Stormi’ye hamile kaldı.

16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu
Serenay Sarıkaya sesiyle büyülediSerenay Sarıkaya sesiyle büyüledi
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyorEzgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner eski sevgili

En Çok Okunan Trend Haberler

Askerlerin tören yürüyüşü tepki çekti!

Askerlerin tören yürüyüşü tepki çekti!

TEOG birincisi Mustafa'nın intiharında yine o korkunç şüphe!

TEOG birincisi Mustafa'nın intiharında yine o korkunç şüphe!

Kansere yenik düşen kardeşini böyle uğurladı!

Kansere yenik düşen kardeşini böyle uğurladı!

Birçok il için kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı

Birçok il için kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Çağla Şıkel, baş manken olduğu defilede frikik verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Yine yaptı yapacağını! Olay paylaşım

Ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi olaylı bitti!

Ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi olaylı bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serenay Sarıkaya sesiyle büyüledi

Serenay Sarıkaya sesiyle büyüledi

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı evleniyor

Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na beğeni yağdı

Ünlü oyuncuyla birlikte! Fotoğraflarına beğeni yağıyor

Chloe'den eser kalmadı! Serdar Ortaç gizemli bir kadınla...

Chloe'den eser kalmadı! Serdar Ortaç gizemli bir kadınla...

Selena Gomez: Ailem Amerika'ya yasa dışı yollarla geldi

'Gördükçe ağlıyorum! Yasa dışı yollarla...'

Tuba Ünsal'ın yat fotoğrafı beğeni topladı!

Tuba Ünsal'ın yat fotoğrafı beğeni topladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.