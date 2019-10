Kylie Jenner eski sevgilisini unutamadı

Keeping Up With the Kardashians yıldızı Kylie Jenner, Travis Scott’tan ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Tyga ile görüştüğü iddialarını yalanladı. Ancak ünlü isme yakın kaynaklara göre Tyga ile olan fırtınalı ilişkisini henüz unutabilmiş değil. Eski sevgilisine geri dönme fikriyle ilgilenmediğini söyleyen Jenner, ona çok önem verdiğini, ve paylaştıkları geçmiş nedeniyle ona her zaman bir şey hissedeceğini söyledi.

People dergisine konuşan ünlü isme yakın kaynak, “Tyga ve Kylie’nin birbirlerini unutamaması için çok fazla yaşanmışlık var. Kylie’nin Tyga’ya karşı bir zaaafı olduğu bir gerçek” dedi.

22 yaşındaki ünlü iş kadınının şu sıralar tek önceliği Travis Scott ile kızları Stormi’nin iyiliğini düşünmek. Çıkan haberlere Instagram sayfasından tepki gösteren Jenner, “İnternet her şeyi olan halinden yüzde 100 daha dramatik yapıyor! Tyga ile saat 2de buluşmadım, sadece arkadaşlarımı stüdyoya bırakırken beni gördünüz” dedi.

Tyga ve Kylie Jenner’ın fırtınalı ilişkisi 2014-2017 yılları arasındaydı. Tyga’dan ayrıldıktan sonra Travis Scott ile birlikte olup birkaç ay sonra kızları Stormi’ye hamile kaldı.