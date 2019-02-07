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Kylie Jenner evinin kapılarını açtı! Büyülenmemek mümkün değil

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.02.2019 14:46 | Son Güncelleme

Hayatının büyük bir bölümünü Instagram'da geçiren ve muhteşem lüks yaşantısıyla dikkat çeken üstelik de dünyanın en genç milyarderi unvanına sahip olan Kylie Jenner evinin kapılarını açtı.

Kylie Jenner evinin kapılarını açtı! Büyülenmemek mümkün değil

Architectural Digest'in yeni sayısı Kylie Jenner'ın evini merak edenlere muazzam bir güzellik yaptı. Instagram'ın en çok konuşulan ünlüsü Kylie Jenner merak edilen evinin kapılarını açtı.

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Oldukça popüler bir girişimci ve televizyon yıldızı olan Jenner/Kardashian ailesinin en genci Kylie Jenner şu sıralar 800 milyon dolar değerindeki kozmetik imparatorluğunu yönetmekle meşgul.

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Forbes'a göre tarihteki en genç milyarder olma yolunda da hızla ilerliyor.

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Instagram'da ise 124 milyon takipçisi var. 2018 yılında dünyaya gelen kızının ilk fotoğrafı 18 milyon beğeni alarak rekor kırmıştı.

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Instagram'da ise 124 milyon takipçisi var. 2018 yılında dünyaya gelen kızının ilk fotoğrafı 18 milyon beğeni alarak rekor kırmıştı.

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Şimdilerde ise diğer kardeşleri ve yüksek sosyete ile aynı bölgede bulunan Los Angeles'taki evinin kapılarını bir dergi için açtı.

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Kylie Jenner'ı ve Kris Jenner'ı iki farklı kapağına koyan dergi, ikisinin de evlerinin iç dizaynını fotoğrafladı.

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Fotoğraflar gerçekten büyük beğeni topladı. İşte Kylie'nin o çok konuşulan evinden kareler:

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İşte Kylie'nin yalnızca çanta odası...

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İnanılmaz bir mutfak değil mi?

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Evinde çekilen başka bir fotoğraf

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Minik bir oyun odası...

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Kylie Jenner Kylie Jenner evi

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