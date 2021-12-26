Kylie Jenner hakkındaki ifadeleri ile çok konuşulmuştu! İşte Banu Alkan'ın Instagram'ındaki dikkat çeken detay!

Oyuncu ve şarkıcı olan 63 yaşındaki Banu Alkan da Instagram'ı aktif olarak kullanıyor ve paylaşım yapıyor. Kylie Jenner'ın, kendisinin stilini taklit ettiğini söyleyen Alkan, "Seni taklitçi kezban seni saçlarımın ucuna kadar beni taklit ediyor" demişti. Banu Alkan'ın Instagram'ındaki detay dikkat çekti.

İŞTE BANU ALKAN'IN INSTAGRAM'INDAKİ DİKKAT ÇEKEN O DETAY!

Instagram'ı 'Banu Alkan Afrodit' adıyla kullanan güzel oyuncu Banu Alkan'ın, hesabında genellikle eski fotoğraflarını paylaşması dikkat çekti.

Banu Alkan, Kylie Jenner'ın kıyafet ve kumaşlarına kadar kendisini taklit ettiğini söyleyince sosyal medyada bu durum çok konuşulmuştu.

1 Nisan 1958 Hırvatistan doğumlu Banu Alkan Hırvat kökenli Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak dünyaya gelen Banu Alkan, mankenliğe 16 yaşında kurslara giderek başladı. 1998'de “Neremi" albümü ile büyük bir çıkış yakalayan Banu Alkan, “Tuzu Kurular”, "Kızma Birader" isimli televizyon dizilerinde oynadı. Birden fazla ödülü olan Banu Alkan 2016'da 3. Altın Palmiye Ödülleri - Türk Sinemasının En Güzel Kadını ödülüne layık görüldü.





