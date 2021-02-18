Kylie Jenner'ın çantasının fiyatı şoke etti

Reality show yıldızı olarak ünlenen, henüz 23 yaşında olmasına rağmen 'dünyanın en zengin ünlüleri' arasında yer alan Kylie Jenner her paylaşımıyla olay oluyor.

Bir çocuk annesi Jenner, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Holmby Hills'te 36.5 milyon dolara bir malikane satın aldı.

Bu malikanenin önünde sık sık seksi pozlar veren Jenner son pozlarıyla dikkat çekti. Jenner'ın pantolonunun ve çantasının fiyatı olay oldu. Paraya para demeyen Jenner lüks harcamalarıyla gündeme yeniden geldi.

Kylie Jenner'ın giydiği pantolon 3500 TL iken çantası ise 182.000 TL.



