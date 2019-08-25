Kylie Jenner'ın kıyafetinden çok çantası konuşuldu!

Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner, önceki gün sahne çantasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. 22 yaşındaki reality şov yıldızı ve girişimci, The Row firmasına ait 1850 dolarlık çantanın imitasyonu ile görüntülendi.

Çocuk oyuncu olarak ünlenen ikiz kardeşler Mary-Kate ve Ashley Olsen’in lüks tasarım markası The Row’a ait çanta yerine Jenner’ın elindeki 30 dolarlık bir taklitti.

Kişisel serveti bir milyar dolara ulaşan Jenner’ın taklit çanta kullanması sosyal medyada alay konusu olmasına yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, “Paran mı yetmedi?” benzeri yorumlar yaptı.

Çantanın orijinalini daha önce Sienna Miller, Martha Hunt ve Gigi Hadid kullanmıştı.

