Kylie jenner paltosunu çıkarınca olanlar oldu! Kıvrımlarını sergilemek için şekilden şekle girdi

Dünyanın en çok kazanan modeli olan Kylie Jenner, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Transparan bir tulum tercih eden Jenner, kıvrımlarını sergilemekten geri durmadı.

Kylie Jenner, New York'ta düzenlenen moda gecesinde bir süre paltosunu üzerinden çıkarmadı.

Sonrasında içine giydiği tül tulumla poz veren Jenner'ı takipçileri övmeye doyamadı.

Kylie Jenner'ın cesur tarzı Kris Jenner, Khloe Kardashian ve Olivia Pierson gibi isimlerin de beğenisini kazandı.

Cesur pozlarıyla gündemi meşgul eden ünlü model, geçtiğimiz günlerde de transparan bir elbise tercih etmişti.

Geçmişte Forbes'a girmeyi başaran Kylie Jenner, dünyanın en zengin modeli seçilmişti.



