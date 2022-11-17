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Kylie jenner paltosunu çıkarınca olanlar oldu! Kıvrımlarını sergilemek için şekilden şekle girdi

17.11.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün gece ABD'de bir organizasyona katılan Kylie jenner, davete krem tonlarında bir paltoyla katıldı. Gecenin ilerleyen dakikalarında paltosunu çıkaran ünlü model, transparan kıyafetiyle bakana bir daha baktırdı.

Kylie jenner paltosunu çıkarınca olanlar oldu! Kıvrımlarını sergilemek için şekilden şekle girdi

Dünyanın en çok kazanan modeli olan Kylie Jenner, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Transparan bir tulum tercih eden Jenner, kıvrımlarını sergilemekten geri durmadı.

Kylie Jenner, New York'ta düzenlenen moda gecesinde bir süre paltosunu üzerinden çıkarmadı.

Kylie jenner paltosunu çıkarınca olanlar oldu! Vücut kıvrımlarını böyle sergiledi

Sonrasında içine giydiği tül tulumla poz veren Jenner'ı takipçileri övmeye doyamadı.

Kylie jenner paltosunu çıkarınca olanlar oldu! Vücut kıvrımlarını böyle sergiledi

Kylie Jenner'ın cesur tarzı Kris Jenner, Khloe Kardashian ve Olivia Pierson gibi isimlerin de beğenisini kazandı.

Kylie jenner paltosunu çıkarınca olanlar oldu! Vücut kıvrımlarını böyle sergiledi

Cesur pozlarıyla gündemi meşgul eden ünlü model, geçtiğimiz günlerde de transparan bir elbise tercih etmişti.

Kylie jenner paltosunu çıkarınca olanlar oldu! Kıvrımlarını daha iyi sergilemek için...

Geçmişte Forbes'a girmeyi başaran Kylie Jenner, dünyanın en zengin modeli seçilmişti.

Kylie jenner paltosunu çıkarınca olanlar oldu! Kıvrımlarını daha iyi sergilemek için...

Kylie jenner paltosunu çıkarınca olanlar oldu! Kıvrımlarını daha iyi sergilemek için...


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Kylie Jenner

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