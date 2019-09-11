Kylie Jenner sevgilisi Travis Scott ile Playboy’a poz verdi

Kylie Jenner, sevgilisi Travis Scott ile birlikte Playboy'un yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Jenner 'Yakında' notuyla yayınlanacak bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
TV şovu yıldızı Kylie Jenner, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı.
Sevgilisi ile birlikte Playboy dergisini ekim sayısının kapağında yer alacak olan Jenner, dergi için çıplak poz verdi. Tamamen çıplak olduğu pozu paylaşan Jenner kısa sürede milyonlarca beğeni, yüzbinlerce yorum aldı.
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