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Kylie Jenner Türk saç tasarım uzmanı ile ortak oluyor

23.07.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü kozmetik girişimcisi Kylie Jenner, Türk saç tasarım uzmanı Barış Karagöz ile ortaklık kuruyor. Karagöz, en kısa zamanda Jenner ile ortak olarak bir güzellik salonu açacaklarını söyledi.

Kylie Jenner Türk saç tasarım uzmanı ile ortak oluyor

Amerikalı reality show yıldızı ve kozmetik girişimcisi Kylie Jenner, Türk saç tasarım uzmanı Barış Karagöz ile ortak oluyor.

Kylie Jenner

Karagöz yaptığı açıklamada, “Medyada Kylie Jenner ile ortaklığım yönünde çıkan haberler doğrudur. Birlikte çok güzel bir yola girdik. Planlama ve fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda Kylie ile ortak olarak bir güzellik salonu açacağız" dedi.
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"Bu işin başlangıcı dahi dükkana bereket getirdi. İşlerimiz inanılmaz derecede arttı. Salonu açınca nasıl olacağını şimdiden tahmin ediyorum" diyen Karagöz, "Her şey çok güzel olacak. Kylie ve ben buna gönülden inanıyoruz” diye konuştu.

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Yeni iş ortaklığından dolayı çok heyecanlı olduğunu söyleyen Karagöz, “Ben bu ortaklık için bu kadar heyecanlı iken Kylie’nin bu kadar sakin olmasına inanmakta güçlük çekiyorum. Birlikte çıkacağımız bu yolda en büyük olmayı hedefledik. Sadece Türkiye’de değil dünyada da en fazla tercih edilen güzellik salonlarına sahip olmak istiyoruz" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
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