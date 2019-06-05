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L'Equipe: Galatasaray, Jean-Michael Seri'yi kiralamak istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.06.2019 20:39 | Son Güncelleme

Fransız L'Equipe gazetesi, Galatasaray'ın Premier Lig'den düşen Fulham'ın 30 milyon Euro bedelle transfer ettiği Jean-Michael Seri'yi 1 yıllığına kiralamak istediğini yazdı.

L'Equipe: Galatasaray, Jean-Michael Seri'yi kiralamak istiyor

Badou Ndiaye'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından orta sahaya bir transfer yapması beklenen Galatasaray için Fransa'dan sürpriz bir tranfer iddiası geldi.

L'Equipe, Galatasaray'ın Premier Lig'den düşen Fulham'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean-Michael Seri'yi 1 yıllığına kiralamak istediğini yazdı.

BARÇA VE CHELSEA İSTEMİŞTİ
Fulham ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Fildişili orta saha, Barcelona ve Chelsea'nin de ilgisine rağmen geçen yaz tam 30 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere'nin yolunu tutmuştu. Ligde tutunamayan Fulham'ın öne çıkan isimlerinden biri olan Seri, 34 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray L'Equipe Jean-Michael Seri

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