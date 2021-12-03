La Casa de Papel 5. sezon 2. kısım çıktı mı? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

La Casa De Papel’in 5. sezon 2. kısım yeni bölümleri için heyecan dolu bekleyiş sona erdi. La Casa De Papel’in 5. sezonun ilk kısmında soyguna yönelik kısmın bir kenara bırakarak, darphaneyi savunmaya başlayan ekip, Profesör ile iletişimin kesilmesiyle beraber orduya karşı savaşmak zorunda kaldı.

A CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel, 5. sezon 2. kısım 3 Aralık tarihinde son 5 bölüm ile ekrana geldi.

Profesörün, Alicia Sierra'ya yakalanmasının arkasından birçok kişi dizinin çıkmaza girdiğini düşünmüş ve operasyonun burada noktalanacağını konuşmaya başlamıştı. Fakat dizinin ilk 5 bölümlük kısmında Profesör olmadan da işler devam etmiş, lakin kontrolün soygun ekibe bırakılması nedeniyle hükümet yetkilileriyle görüşme ve mutabakat tam anlamıyla sağlanamamıştı.

TOKYO ÖLECEK Mİ?

Son bölümde Tokyo'nun orduya karşı tek başına mücadele etmesinin arkasından savaş şiddetlenmiş ve tüm askerler Tokyo'yu baskı altına almıştı. Fakat, oradan çıkış olmayacağını bilen Tokyo, üzerine yerleştirdiği 5 el bombasının pimini çekerek patlatmış ve çevresindeki askerleri de etkisiz hâle getirmişti.

Tokyo'nun yayınlanacak olan 2. kısımda aktif rol ile olmayacağı, flashbeklerde yer alacağı bekleniyor.



