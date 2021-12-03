MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. La Casa de Papel 5. sezon 2. kısım çıktı mı? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

La Casa de Papel 5. sezon 2. kısım çıktı mı? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

03.12.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Casa de Papel 5. sezon 2. kısım yeni bölümleriyle Netflix’te olacak. Her sezonu ve bölümü ayrı bir heyecan yaratan La Casa de Papel, 5. sezon 2. kısmının yeni bölümlerinde yine adrenalin ve seviyesi bir hayli yüksek olacak.

La Casa de Papel 5. sezon 2. kısım çıktı mı? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

La Casa De Papel’in 5. sezon 2. kısım yeni bölümleri için heyecan dolu bekleyiş sona erdi. La Casa De Papel’in 5. sezonun ilk kısmında soyguna yönelik kısmın bir kenara bırakarak, darphaneyi savunmaya başlayan ekip, Profesör ile iletişimin kesilmesiyle beraber orduya karşı savaşmak zorunda kaldı.

A CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel, 5. sezon 2. kısım 3 Aralık tarihinde son 5 bölüm ile ekrana geldi.

Profesörün, Alicia Sierra'ya yakalanmasının arkasından birçok kişi dizinin çıkmaza girdiğini düşünmüş ve operasyonun burada noktalanacağını konuşmaya başlamıştı. Fakat dizinin ilk 5 bölümlük kısmında Profesör olmadan da işler devam etmiş, lakin kontrolün soygun ekibe bırakılması nedeniyle hükümet yetkilileriyle görüşme ve mutabakat tam anlamıyla sağlanamamıştı.

La Casa de Papel 5. sezon 2. kısım çıktı mı? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

TOKYO ÖLECEK Mİ?

Son bölümde Tokyo'nun orduya karşı tek başına mücadele etmesinin arkasından savaş şiddetlenmiş ve tüm askerler Tokyo'yu baskı altına almıştı. Fakat, oradan çıkış olmayacağını bilen Tokyo, üzerine yerleştirdiği 5 el bombasının pimini çekerek patlatmış ve çevresindeki askerleri de etkisiz hâle getirmişti.

Tokyo'nun yayınlanacak olan 2. kısımda aktif rol ile olmayacağı, flashbeklerde yer alacağı bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Günlerimin yarısı havada geçiyor""Günlerimin yarısı havada geçiyor"
Kökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettilerKökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettiler
Kaderimin Oyunu ile ekrana dönüyor!Kaderimin Oyunu ile ekrana dönüyor!
Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Başörtüsünü çıkarmıştı! Son haliyle dikkat çekti

Başörtüsünü çıkarmıştı! Son haliyle dikkat çekti

Hastanede dehşet! Doktoru darbetti, sebebi pes dedirtti

Hastanede dehşet! Doktoru darbetti, sebebi pes dedirtti

Kahreden olay! 86 yaşındaki adam oğlu ve torunu tarafından darbedildi

Kahreden olay! 86 yaşındaki adam oğlu ve torunu tarafından darbedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

3,5 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu

3,5 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Öğretmen karısı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Öğretmen karısı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.