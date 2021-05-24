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La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı! Yayın tarihi belli oldu

24.05.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in en popüler İspanyol dizisi La Casa De Papel'den 5. sezon için hem tanıtım hem de yayın tarihi geldi.

Netflix, tüm dünyada fenomen haline gelen dizisi La Casa De Papel'in 5. sezonun tanıtım fragmanını ve yayın tarihini paylaştı.

La Casa de Papel 5. sezon, her biri beşer bölümden oluşan iki parça şeklinde izleyici ile buluşacak. 1. Kısım, 3 Eylül’de; 2. Kısım ise 3 Aralık 2021’de yayınlanacak.

İspanya Merkez Bankası'nda 100 saatten fazla bir süredir kapana kısılan Çete, Lizbon'u kurtarmayı başarmıştır ancak ekipten birini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşar. Sierra tarafından esir alınan Profesör'ün ilk defa bir kaçış planı yoktur. Başka hiçbir şeyin ters gitmeyecekmiş gibi göründüğü dakikalarda bankaya şimdiye kadar karşılaştıkları her şeyden çok daha güçlü bir düşman gelir: Ordu. Soygun olarak başlayan her şey savaşa dönüşürken, tarihteki en büyük soygunun sonuna yaklaşıyoruz.

Dizinin yaratıcısı Álex Pina, paylaşılan tanıtım fragmanı ile birlikte final sezonu için şunları söylüyor:

"Salgının ortasında 5. kısmı yazmaya başladığımızda, on bölümlük sezondan bekleneni değiştirmemiz gerektiğini hissettik ve ilk ciltte sezon finali veya dizi finali hissini yaratmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Son derece agresif bir tarzda çalışmaya karar verdik ve Çete'yi işin başına getirdik. 2. ciltte daha çok karakterlerin duygusal durumuna odaklanıyoruz. Bizi doğrudan ayrılmalarına bağlayan duygusal haritalarında bir yolculuğa çıkıyoruz."

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Netflix
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