La Casa De Papel 5. sezondan beklenen ilk görsel geldi

La Casa De Papel 5. sezon için nefesler tutuldu. Heyecanla beklenen La Casa De Papel 5. sezon aynı zamanda fenomen dizinin final sezonu olacak.

Geniş hayran kitlesine ulaşan La Casa de Papel dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak edilirken, Netflix Türkiye'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı. #LCDP5 pic.twitter.com/U4Q8DNu5kH — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 14, 2021

Paylaşımda, "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı" denildi.

La Casa De Papel 5. sezonun yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

