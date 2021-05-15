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La Casa De Papel 5. sezondan beklenen ilk görsel geldi

15.05.2021 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Casa De Papel 5. sezondan nihayet ilk kare geldi. Netflix, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla beraber dizinin final sezonunun çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

La Casa De Papel 5. sezondan beklenen ilk görsel geldi

La Casa De Papel 5. sezon için nefesler tutuldu. Heyecanla beklenen La Casa De Papel 5. sezon aynı zamanda fenomen dizinin final sezonu olacak.

Geniş hayran kitlesine ulaşan La Casa de Papel dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak edilirken, Netflix Türkiye'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Paylaşımda, "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı" denildi.

La Casa De Papel 5. sezonun yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

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