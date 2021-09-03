La Casa de Papel final sezonu yayınlandı! İlk andan gündem oldu

2017 yılında 2 sezon olarak planlanan La Casa de Papel’in yayın hakları beklenenden daha fazla ilgi gördüğü için Netflix tarafından satın alındı. Bu yıl final sezonu yayınlanan La Casa de Papel, toplam 5 sezon ile seyircilerin karşısına çıktı.

BELGESELİ DE ÇEKİLDİ

2019 yılında milyonlarca hayrana sahip La Casa de Papel filmi için Netflix’te yapımcıları ve oyuncu kadrosunu konu alan Para Soygunu: The Phenomenon adında belgesel yayınlandı.

BU SEZON VEDA EDİYOR

La Casa de Papel, 46. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “En İyi Drama Dizisi” kategorisi de dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi oldu. La Casa de Papel’in dizi müziği olarak belirlenen İtalyan müziği Ciao Bella, 2018 yılında Avrupa’da en çok dinlenen müzikler arasında yer aldı.

Bugün itibarı ile 5 bölümü yayınlanan 5. sezonun kalan 5 bölümü 3 Aralık 2021’de seyirciler ile buluşacak. Dün yayınlanan ilk 15 dakikalık bölüm, 7 saat içerisinde 1.5 milyon izlenmeyi geçerek gündem oldu.



