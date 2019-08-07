La Casa de Papel gerçek oldu! Darphaneyi soydular

Meksika’da darphaneden 2 milyon dolar (11 milyon lira) değerinde altın para çalındı. Bu sabah, başkent Meksiko’daki darphanenin kapısındaki güvenlik görevlilerini tehdit eden silahlı soyguncular ‘hatıra parası’ olarak basılan 1500 altını kasadan alıp motosikletle kaçtı.

ALTINLARI ALIP HIZLA UZAKLAŞTILAR

Olay yerinde inceleme yapan polis, iki soyguncunun güvenlik görevlilerinin silahlarını alarak onları etkisiz hale getirdiğini ve açık olan kasadan altınları alıp hızla uzaklaştıklarını duyurdu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ SORGULANACAK

Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken soyguncuların darphane çalışanlarından yardım aldığı ihtimali üzerinde duran polis çok sayıda kişinin sorgulanacağı belirtildi.

GEÇEN YILDA DARPHANEDE HIRSIZLIK OLMUŞTU

Meksika medyası ise geçen yıl tadilat sırasında da darphanede hırsızlık yapıldığını anımsattı.

