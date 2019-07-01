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La Casa de Papel’in 4. sezonu olacak mı?

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 01.07.2019 08:29 | Son Güncelleme

Fenomen dizi La Casa de Papel’in üçüncü sezonunun yayına girmesine çok bir zaman kala dizinin devamı hakkında ilk açıklama geldi.

La Casa de Papel’in 4. sezonu olacak mı?

Dizi ve film platformu Netflix’in İspanyol yapımı La Casa de Papel, ilk sezonundan itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve büyük bir popülarite kazanmıştı. Alex Pina tarafından İspanyol Antena 3 kanalı için yaratılan dizi yeni sezonu için geri sayıma başladı. La Casa de Papel 19 Temmuz 2019'da ekranlara geri dönüyor.

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Geçtiğimiz günlerde Madrid’de dizinin üçüncü sezon tanıtım toplantısı gerçekleşti. Dizinin yaratıcısı Alex Pina, yönetmen Jesús Colmenar ile oyuncu kadrosundan pek çok kişinin katıldığı tanıtım toplantısından La Casa de Papel'in geleceğine dair hayranları sevindirecek açıklamalar geldi!

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En çok merak edilen konu, El Profesor (Álvaro Morte) liderliğindeki grubun maceralarını ve entrikalarını konu alan dizinin devam edip etmeyeceği. Netflix’in İspanya’daki Orijinal İçerik Direktörü Diego Ávalos, dizinin dördüncü sezonunun olacağını ve resmi açıklamanın çok yakında yapılacağını söyledi. Hatta öyle ki dizinin dördüncü sezonunun çekimlerinin bile başladığını ve tanıtım toplantısına katılmayan oyuncuların çekimlerde olduğunu dile getirdi.


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La Casa de Papel La Casa de Papel’in Berlin’i Pedro Alonso Alex Pina

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