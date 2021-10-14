'La Casa De Papel'in 5. Kısım son 5 bölüm fragmanı yayınlandı

Beş bölümden oluşan 'La Casa De Papel' dizisinin 5. Kısım 2. Cildi, 3 Aralık 2021’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayımlanacak.

Bu sezonda, Profesör (Alvaro Morte), "Son birkaç saat içinde çok önemli insanları kaybettim ve bu soygun için başka kimsenin ölmesine izin vermeyeceğim" der ve ekibi rahatlatır. Tokyo’nun (Ursula Corbero) ölümünün ardından düşman, İspanya Merkez Bankası'nın içindeki ekip için her zamankinden daha tehlikelidir.

Dizinin yıldızları arasında Alvaro Morte (Profesör), Ursula Corbero (Tokyo), Itziar Ituno (Lizbon), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herran (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stockholm), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogota), Luka Peros (Marsilya), Belen Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Albay Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Müfettiş Sierra) ve Jose Manuel Poga (Ganda) yer alıyor.

