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La Casa De Papel’in 5. yeni sezonu ne zaman çıkacak? Efsane dizinin fragmanı yayınlandı!

05.08.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların en çok konuşulan yapımları arasında yer alan La Casa De Papel’in 5. yeni sezonu için tarih belli oldu. İlk 4 sezonunda fırtınalar gibi esen La Casa De Papel’in 5. yeni sezon fragmanı da yayınlandı.

La Casa De Papel’in 5. yeni sezonu ne zaman çıkacak? Efsane dizinin fragmanı yayınlandı!

Türkiye’den de geniş bir izleyici kitlesi bulunan La Casa De Papel'in 5. yeni sezonunun iki parça hâlinde yayınlanacağı öğrenildi. Netflix’in efsanevi yapımlarından olan La Casa De Papel’in yeni sezon fragmanında Profesör’ün yakalandığı görülüyor.

LA CASA DE PAPEL’İN YENİ SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Alex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı soygun ve suç dizisi 'La Casa de Papel' için beklenen tarihi açıkladı.

2 parçaya bölünerek yayınlanacağı öğrenilen La Casa De Papel'in 5. sezonunun ilk kısmı 3 Eylül’de, ikinci yarısı ise 3 Aralık’ta yayınlanacak.

DİZİNİN KONUSU

La Casa de Papel bir soygunun hikâyesini konu edini. Dizi, Profesör’ün ulusal madeni para ve pul fabrikasında mükemmel soygunu yapmak adına her şeyi nasıl planladığını ve organize ettiğini anlatıyor.

OYUNCU KADROSU

Álvaro Morte
Rolü : El Profesor
Pedro Alonso
Rolü : Berlín
Úrsula Corberó
Rolü : Tokyo
Alba Flores
Rolü : Nairobi
Miguel Herrán
Rolü : Río
Jaime Lorente
Rolü : Denver
Enrique Arce
Rolü : Arturo Román
Paco Tous
Rolü : Moscú
Itziar Ituño
Rolü : Raquel Murillo
Joseph Whimms
Rolü : Oslo
María Pedraza
Rolü : Alison Parker
Darko Peric
Rolü : Helsinki
Juan Fernández (II)
Rolü : Coronel Prieto
Kiti Manver
Rolü : Mariví
Fernando Soto
Rolü : Ángel
Mario de la Rosa
Rolü : Suárez
Esther Acebo
Rolü : Mónica Gaztambide


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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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