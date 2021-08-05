La Casa De Papel’in 5. yeni sezonu ne zaman çıkacak? Efsane dizinin fragmanı yayınlandı!

Türkiye’den de geniş bir izleyici kitlesi bulunan La Casa De Papel'in 5. yeni sezonunun iki parça hâlinde yayınlanacağı öğrenildi. Netflix’in efsanevi yapımlarından olan La Casa De Papel’in yeni sezon fragmanında Profesör’ün yakalandığı görülüyor.

LA CASA DE PAPEL’İN YENİ SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Alex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı soygun ve suç dizisi 'La Casa de Papel' için beklenen tarihi açıkladı.

2 parçaya bölünerek yayınlanacağı öğrenilen La Casa De Papel'in 5. sezonunun ilk kısmı 3 Eylül’de, ikinci yarısı ise 3 Aralık’ta yayınlanacak.

DİZİNİN KONUSU

La Casa de Papel bir soygunun hikâyesini konu edini. Dizi, Profesör’ün ulusal madeni para ve pul fabrikasında mükemmel soygunu yapmak adına her şeyi nasıl planladığını ve organize ettiğini anlatıyor.

OYUNCU KADROSU

Álvaro Morte

Rolü : El Profesor

Pedro Alonso

Rolü : Berlín

Úrsula Corberó

Rolü : Tokyo

Alba Flores

Rolü : Nairobi

Miguel Herrán

Rolü : Río

Jaime Lorente

Rolü : Denver

Enrique Arce

Rolü : Arturo Román

Paco Tous

Rolü : Moscú

Itziar Ituño

Rolü : Raquel Murillo

Joseph Whimms

Rolü : Oslo

María Pedraza

Rolü : Alison Parker

Darko Peric

Rolü : Helsinki

Juan Fernández (II)

Rolü : Coronel Prieto

Kiti Manver

Rolü : Mariví

Fernando Soto

Rolü : Ángel

Mario de la Rosa

Rolü : Suárez

Esther Acebo

Rolü : Mónica Gaztambide



