MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. La Casa De Papel'in Berlin'i İstanbul'da! Görenler tanıyamadı

La Casa De Papel'in Berlin'i İstanbul'da! Görenler tanıyamadı

14.03.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada büyük hayran kitlesi oluşturan 'La Casa De Papel' dizisindeki 'Berlin' karakterine rol veren Pedro Alonso, sevgilisi Tatiana'yla birlikte İstanbul'a geldi. Dün akşam objektiflere yansıyan Alonso, yeni imajıyla hayranları tarafından tanınmakta güçlük çekti.

La Casa De Papel'in Berlin'i İstanbul'da! Görenler tanıyamadı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sık sık Türkiye'yi ziyaret eden 'La Casa De Papel'in 'Berlin'i Pedro Alonso, kız arkadaşı Tatiana'yla birlikte İstanbul'a geldi. Sevgilisi ve arkadaşı Erkan Şen ile Boğaz'daki bir restoranda yemek yiyen Alonso, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

3374720_f19369043a994f1dfeda4ab95ccdba67

"TÜRK YEMEKLERİNİ VE İSTANBUL'U ÇOK ÖZLEMİŞİM"

50 yaşındaki aktör, "Türk yemeklerini ve İstanbul'u çok özlemiştim. Geçen aylarda kitabım için gelmiştim şimdi de İstanbul ve Boğaz'ın tadını çıkarmak için geldim. Bence İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden biri." dedi.
3374720_cb90b1582483052bf046c72f18964efe

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Ayrıca imaj değişikliğine giden Pedro Alonso'nun sakallarını uzattığı görüldü. Alonso, son haliyle hayranları tarafından tanınmakta güçlük çekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ercan Yazgan kimdir? Ne zaman hayatını kaybetti?Ercan Yazgan kimdir? Ne zaman hayatını kaybetti?
Yıldız Tilbe'den tepki çekecek çıkış! "Zehirli et verin! Gebersinler"Yıldız Tilbe'den tepki çekecek çıkış! "Zehirli et verin! Gebersinler"
Pis Yedili'nin Albino PC'sini görenler şaşkına döndü! "Aynı kişi mi?"Pis Yedili'nin Albino PC'sini görenler şaşkına döndü! "Aynı kişi mi?"
Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Akaryakıtta kritik 'fiyat' zirvesi! Benzin ve motorin fiyatını düşürecek çözüm yolda

Akaryakıtta kritik 'fiyat' zirvesi! Benzin ve motorin fiyatını düşürecek çözüm yolda

Çalışanlar için erken emeklilik formülü!

Çalışanlar için erken emeklilik formülü!

Çeçen lider Kadirov Ukrayna’da!

Çeçen lider Kadirov Ukrayna’da!

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Doktorlar için yeni statü ve emeklilik ücreti…

Doktorlar için yeni statü ve emeklilik ücreti…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.