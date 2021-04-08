La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero’dan 5. sezona özel görsel

Tüm dünyada merakla izlenen La Casa De Papel, 5. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Bir sürü soru işaretinin havada olduğu dizinin yayın gününü hayranları iple çekiyor.

Heyecanın dorukta olduğu şu günlerde La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Oyuncunun “La Casa De Papel’in beşinci sezonunda çıldıracaksınız” notuyla yaptığı paylaşım, çok kısa sürede 3 milyonu aşkın beğeni aldı.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel 5. sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Netflix'ten final sezonu tarihine yönelik resmi bir açıklama gelmese de 2021 yılının ortalarına doğru yayınlanması bekleniyor.



