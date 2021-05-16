La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu La Hay De Maske filmi geliyor! Karakter isimleri İzmir, İstanbul, Sivas, Yozgat olacak

Komedi türündeki La Hay De Maske filminin çekimleri geçtiğimiz hafta içerisinde başladı. Beyazperde'nin haberine göre, dünyaca ünlü Netflix dizisi La Casa De Papel'den esinlenerek ve Türkiyeye uyarlanan pandemi komedisi olan filmin çekimleri Ankara ve Kızılcahamam, Kahramankazan gibi ilçeleri çevresinde gerçekleştiriliyor. Bir soygun filmi olan La Hay De Maske'deki karakterlere Türkiye'den şehirler adını veriyor.

KARAKTER İSİMLERİ İZMİR, İSTANBUL, SİVAS, YOZGAT...

Bakanlıktan alınan özel izinle birlikte La Hay De Maske'nin çekimlerine başlandı. Filmin oyuncu kadrosunda Ayhan Taş, Burak Satıbol, Nuri Alço, Tuğba Özay, Serhat Bahadır, Hüseyin Elmalıpınar, Latif Doğan, Yakup Akar, Berke Yüksel, Ekin Ataizi, Begüm Doğar, Aslıhan Toraman ve sosyal medya fenomenleri Bülent Mert ve Emin Yalçın yer alacak. Filmdeki karakterler adını, İzmir, İstanbul, Sivas, Yozgat gibi şehirlerden alacaklar.

La Hay De Maske'nin yapımcılığını ve prodüksiyonunu Sineline Film Yapım üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise The Kamil, Baba Mirası, Çam Yarması, İntikam Çukuru gibi bir çok filmin yönetmenliğini üstlenen Sefa Özçelik oturuyor. La Casa De Papel'in bir soygun dizisi olduğu biliniyor. Netflix'te yayınlanan dizi, böylelikle komedi türüne uyarlanmış olacak. La Hay De Maske'nin ne zaman sinemalardaki yerini alacağı henüz bilinmiyor.

