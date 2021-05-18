La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu mu geliyor? La Hay De Maske ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu

"Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu edinen dizinin Türkiye versiyonu geleceği müjdelendi. Ortaya çıkan haberlerin ardından uyarlama dizide kimlerin rol alacağı ve yayın tarihi merak konusu oldu.

LA CASA DE PAPEL'İN TÜRKİYE VERSİYONU MU GELİYOR?

Dünyaca ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel'in Türkiye uyarlamasının izleyici karşısına çıkacacığı iddia edilmişti. Beyazperde'de yer alan habere göre bir dönem Netfilix'te yayınlanan ünlü diziden uyarlanan komedi türündeki La Hay De Maske filminin çekimlerine başlandığı ifade edildi.

LA HAY DE MASKE NEREDE ÇEKİLECEK?

Netflix dizisi La Casa De Papel'in komediye uyarlanmış Türkiye versiyonu olan filmin çekimleri Ankara Kızılcahamam çevresinde gerçekleştiriliyor.

LA HAY DE MASKE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çekimlerine başlanan filmin oyuncu kadrosunda Ayhan Taş, Burak Satıbol, Nuri Alço, Tuğba Özay, Serhat Bahadır, Hüseyin Elmalıpınar, Ekin Ataizi, Yakup Akar ve Latif Doğan gibi başarılı isimlerin yer alacağı açıklandı. Filmdeki karakterler adını, İzmir, İstanbul, Sivas, Yozgat gibi şehirlerden alacaklar. Öte yandan filmin çekimlerine başlansa da sinemalarda ne zaman yer alacağı henüz bilinmiyor.





