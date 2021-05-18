MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu mu geliyor? La Hay De Maske ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu

La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu mu geliyor? La Hay De Maske ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu

18.05.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi La Casa De Papel'in Türkiye uyarlaması geliyor. Peki La Hay De Maske ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...

La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu mu geliyor? La Hay De Maske ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu

"Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu edinen dizinin Türkiye versiyonu geleceği müjdelendi. Ortaya çıkan haberlerin ardından uyarlama dizide kimlerin rol alacağı ve yayın tarihi merak konusu oldu.

LA CASA DE PAPEL'İN TÜRKİYE VERSİYONU MU GELİYOR?

Dünyaca ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel'in Türkiye uyarlamasının izleyici karşısına çıkacacığı iddia edilmişti. Beyazperde'de yer alan habere göre bir dönem Netfilix'te yayınlanan ünlü diziden uyarlanan komedi türündeki La Hay De Maske filminin çekimlerine başlandığı ifade edildi.

La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu mu geliyor? La Hay De Maske ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu

LA HAY DE MASKE NEREDE ÇEKİLECEK?

Netflix dizisi La Casa De Papel'in komediye uyarlanmış Türkiye versiyonu olan filmin çekimleri Ankara Kızılcahamam çevresinde gerçekleştiriliyor.

LA HAY DE MASKE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çekimlerine başlanan filmin oyuncu kadrosunda Ayhan Taş, Burak Satıbol, Nuri Alço, Tuğba Özay, Serhat Bahadır, Hüseyin Elmalıpınar, Ekin Ataizi, Yakup Akar ve Latif Doğan gibi başarılı isimlerin yer alacağı açıklandı. Filmdeki karakterler adını, İzmir, İstanbul, Sivas, Yozgat gibi şehirlerden alacaklar. Öte yandan filmin çekimlerine başlansa da sinemalarda ne zaman yer alacağı henüz bilinmiyor.

La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu mu geliyor? La Hay De Maske ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAcun'dan alkış toplayan jest!Acun'dan alkış toplayan jest!
Hekimoğlu 50. bölüm fragmanı yayında: Ateş büyük bir hataya düşerHekimoğlu 50. bölüm fragmanı yayında: Ateş büyük bir hataya düşer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Mansur Yavaş'ın 5 saniyelik 'gizemli' videosu gündem oldu

Mansur Yavaş'ın 5 saniyelik 'gizemli' videosu gündem oldu

Koronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusu

Koronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusu

Bahçeli'den sert sözler: Biz mafyayı tanımayız, mafyayı takmayız

Bahçeli'den sert sözler: Biz mafyayı tanımayız, mafyayı takmayız

Kabus geri döndü: Öldürücülüğü Covid'den yüksek

Kabus geri döndü: Öldürücülüğü Covid'den yüksek

Thodex soruşturmasında kritik isim yakalandı

Thodex soruşturmasında kritik isim yakalandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.