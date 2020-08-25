La Casa de Papel'in yaratıcısı şehir isimlerinin hikayesini anlattı

La Casa de Papel dizisinin yaratıcısı Alex Pina yeni röportajında karakterlere neden şehir isimleri verildiğini açıkladı. Dizide büyük soygunu gerçekleştiren karakterler gerçek isimleri yerine Profesör’ün onlara verdiği şehir isimleriyle tanınıyor.

Daha önce polis olan ve soyguncuları ele geçirmeye çalışan Raquel Murillo da Profesör’e aşık olarak ekibe katıldığında Lisbon ismini almıştı. Bununla birlikte soygun sırasında Denver’a aşık olan tutsaklardan Monica Gaztambide de ekibe katıldıktan sonra Stockholm ismini almıştı.

Pina’nın açıklaması soygun ekibinin şehir isimlerini kullanmalarının ardında yalnızca kimliklerini gizleme ihtiyacının yatmadığına işaret ediyor. Profesör’ün uzun yıllar üzerine çalıştığı soygun planının kilit noktalarından biri ekipteki kişilerin birbirlerini kişisel olarak tanımalarının önüne geçmek ve birbirlerine bağlanmalarını önlemekti.

'BİRİ TOKYO TİŞÖRTÜYLE ÇIKAGELDİ…'

Independent Türkçe’nin Screen Rant’in dayandırdığı habere göre; dizinin olay örgüsünün dışında böyle bir karar alınmasının ardında çok daha rastlantısal bir gerekçe söz konusu. Screen Rant’in haberine göre Lifestyle Magazine’e konuşan dizinin yaratıcısı Alex Pina, karakterler için yaratıcı kod adları bulmayı isteseler de şehir isimleri fikrinin esasen bir tişörtten geldiğini söyledi: