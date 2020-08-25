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La Casa de Papel'in yaratıcısı şehir isimlerinin hikayesini anlattı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

La Casa de Papel'in yaratıcısı Alex Pina, şehir isimlerinin hikayesini anlattı. Pina, şehir isimleri fikrinin esasen bir tişörtten geldiğini söyledi.

La Casa de Papel'in yaratıcısı şehir isimlerinin hikayesini anlattı

La Casa de Papel dizisinin yaratıcısı Alex Pina yeni röportajında karakterlere neden şehir isimleri verildiğini açıkladı. Dizide büyük soygunu gerçekleştiren karakterler gerçek isimleri yerine Profesör’ün onlara verdiği şehir isimleriyle tanınıyor.

Daha önce polis olan ve soyguncuları ele geçirmeye çalışan Raquel Murillo da Profesör’e aşık olarak ekibe katıldığında Lisbon ismini almıştı. Bununla birlikte soygun sırasında Denver’a aşık olan tutsaklardan Monica Gaztambide de ekibe katıldıktan sonra Stockholm ismini almıştı.

Pina’nın açıklaması soygun ekibinin şehir isimlerini kullanmalarının ardında yalnızca kimliklerini gizleme ihtiyacının yatmadığına işaret ediyor. Profesör’ün uzun yıllar üzerine çalıştığı soygun planının kilit noktalarından biri ekipteki kişilerin birbirlerini kişisel olarak tanımalarının önüne geçmek ve birbirlerine bağlanmalarını önlemekti.

'BİRİ TOKYO TİŞÖRTÜYLE ÇIKAGELDİ…'

Independent Türkçe’nin Screen Rant’in dayandırdığı habere göre; dizinin olay örgüsünün dışında böyle bir karar alınmasının ardında çok daha rastlantısal bir gerekçe söz konusu. Screen Rant’in haberine göre Lifestyle Magazine’e konuşan dizinin yaratıcısı Alex Pina, karakterler için yaratıcı kod adları bulmayı isteseler de şehir isimleri fikrinin esasen bir tişörtten geldiğini söyledi:

Pina, “Diğerlerinin yanı sıra gezegen isimlerini kullanmak gibi bir dizi fikrimiz vardı. Sonra bir gün bir kişi üzerinde Tokyo yazan bir tişörtle çıkageldi ve her şey böyle başladı. Eğer karakterlere gezegen isimleri verme fikrini korumuş olsaydık karakterlerin isimlerinin Uranüs, Merkür ve Jüpiter olmasını bir düşünün!” dedi.

Profesör karakteri açısından düşünülürse, şehir isimleri polisi yanıltmak ve soyguncuların analiz edilmesini zorlaştırmak açısından işlevsel bir göreve sahip. Çünkü kullanılan isimler karakterlerin geçmişine dair herhangi bir bilgiyi yansıtmıyor.

Örneğin Oslo ve Helsinki karakterleri Sırp ancak isimleri Norveç ve Finlandiya’nın başkentlerinden geliyordu.


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