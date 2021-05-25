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La Casa De Papel'in yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu!

25.05.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye dahil dünya çapında geniş izleyici kitlesine sahip olan suç ve soygun kategorisindeki fenomen dizi La Casa De Papel'in, 5. sezonunun seyircilerle buluşma tarihi belli oldu. Netflix tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda La Casa De Papel'in fragmanı yer aldı. Peki La Casa De Papel'in yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

La Casa De Papel'in yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu!

İspanya yapımı suç dizisi La Casa De Papel'de, profesör önderliğinde İspanya Merkez Bankasına giren ve büyük soygun gerçekleştiren ekibin yaşadıkları işleniyor. 2017 yılında dijital mecrada gösterime giren dizi ertesi yıl, 2018'de Nexflix'te ingilizce dışı en çok izlenen dizi olmuştu. Peki La Casa De Papel'in yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Söz konusu dizinin yayınlanacağı tarih belli oldu! İşte ayrıntılar...

LA CASA DE PAPEL'İN YENİ SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 5. sezonu, 1. kısım ve 2. kısım olmak üzere iki parça şeklinde yayınlanacak. 1. kısım 3 Eylül 2021'de, 2. kısım ise 3 Aralık 2021'de seyircinin beğenisine sunulacak. İki parça olarak seyirciye sunulması planlanan soygun dizisinin iki kısmında da 5 bölüm olmak üzere, toplamda 10 bölüm yer alacak.

La Casa De Papel'in yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu!

"2. CİLTTE DAHA ÇOK KARAKTERLERİN DUYGUSAL DURUMUNA ODAKLANIYORUZ"

Dizinin yapımcılığını üstlenen 53 yaşındaki Álex Pina, La Casa De Papel'in fragmanına ve final sezona ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Pina, diziden beklenenleri değiştirmesi gerektiğini düşündüğünü ve ilk ciltte, seyircinin üzerinde final hissiyatının oluşması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Açıklamalarına devam eden yapımcı şu ifadeleri kullandı: "Son derece agresif bir tarzda çalışmaya karar verdik ve çeteyi işin başına getirdik. 2. ciltte daha çok karakterlerin duygusal durumuna odaklanıyoruz. Bizi doğrudan ayrılmalarına bağlayan duygusal haritalarında bir yolculuğa çıkıyoruz."

LA CASA DE PAPEL KONUSU

Profesör önderliğindeki ekip 2,4 milyar Euro basmak amacıyla İspanya Merkez Bankasına girer. Bütün plan profesör tarafından hazırlanmıştır. Ekip, içerideki insanları ve çalışanları polise karşı kalkan olarak kullanır. Ekibin bir kısmı bankada güvenlik önlemlerini sağlarken bir kısmı da para basmakla meşguldür. Yıllarca yaptığı plan sayesinde profesör, polisin her adımını önceden tahmin eder. Ancak duygusal olayların ve bazı aksiliklerin yaşanması planların yolunda gitmemesine neden olacaktır.


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Netflix
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