La Casa De Papel'in yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu!

İspanya yapımı suç dizisi La Casa De Papel'de, profesör önderliğinde İspanya Merkez Bankasına giren ve büyük soygun gerçekleştiren ekibin yaşadıkları işleniyor. 2017 yılında dijital mecrada gösterime giren dizi ertesi yıl, 2018'de Nexflix'te ingilizce dışı en çok izlenen dizi olmuştu. Peki La Casa De Papel'in yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Söz konusu dizinin yayınlanacağı tarih belli oldu! İşte ayrıntılar...
Dizinin 5. sezonu, 1. kısım ve 2. kısım olmak üzere iki parça şeklinde yayınlanacak. 1. kısım 3 Eylül 2021'de, 2. kısım ise 3 Aralık 2021'de seyircinin beğenisine sunulacak. İki parça olarak seyirciye sunulması planlanan soygun dizisinin iki kısmında da 5 bölüm olmak üzere, toplamda 10 bölüm yer alacak.
Dizinin yapımcılığını üstlenen 53 yaşındaki Álex Pina, La Casa De Papel'in fragmanına ve final sezona ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Pina, diziden beklenenleri değiştirmesi gerektiğini düşündüğünü ve ilk ciltte, seyircinin üzerinde final hissiyatının oluşması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Açıklamalarına devam eden yapımcı şu ifadeleri kullandı: "Son derece agresif bir tarzda çalışmaya karar verdik ve çeteyi işin başına getirdik. 2. ciltte daha çok karakterlerin duygusal durumuna odaklanıyoruz. Bizi doğrudan ayrılmalarına bağlayan duygusal haritalarında bir yolculuğa çıkıyoruz."
Profesör önderliğindeki ekip 2,4 milyar Euro basmak amacıyla İspanya Merkez Bankasına girer. Bütün plan profesör tarafından hazırlanmıştır. Ekip, içerideki insanları ve çalışanları polise karşı kalkan olarak kullanır. Ekibin bir kısmı bankada güvenlik önlemlerini sağlarken bir kısmı da para basmakla meşguldür. Yıllarca yaptığı plan sayesinde profesör, polisin her adımını önceden tahmin eder. Ancak duygusal olayların ve bazı aksiliklerin yaşanması planların yolunda gitmemesine neden olacaktır.
La Casa de Papel / Money Heist is finally coming back!— Netflix (@netflix) May 24, 2021
Part 5: Volume 1 premieres September 3
Part 5: Volume 2 premieres December 3 pic.twitter.com/kHQfVhw84F
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