La Casa De Papel'in yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu!

İspanya yapımı suç dizisi La Casa De Papel'de, profesör önderliğinde İspanya Merkez Bankasına giren ve büyük soygun gerçekleştiren ekibin yaşadıkları işleniyor. 2017 yılında dijital mecrada gösterime giren dizi ertesi yıl, 2018'de Nexflix'te ingilizce dışı en çok izlenen dizi olmuştu. Peki La Casa De Papel'in yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Söz konusu dizinin yayınlanacağı tarih belli oldu! İşte ayrıntılar...

LA CASA DE PAPEL'İN YENİ SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 5. sezonu, 1. kısım ve 2. kısım olmak üzere iki parça şeklinde yayınlanacak. 1. kısım 3 Eylül 2021'de, 2. kısım ise 3 Aralık 2021'de seyircinin beğenisine sunulacak. İki parça olarak seyirciye sunulması planlanan soygun dizisinin iki kısmında da 5 bölüm olmak üzere, toplamda 10 bölüm yer alacak.

"2. CİLTTE DAHA ÇOK KARAKTERLERİN DUYGUSAL DURUMUNA ODAKLANIYORUZ"

Dizinin yapımcılığını üstlenen 53 yaşındaki Álex Pina, La Casa De Papel'in fragmanına ve final sezona ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Pina, diziden beklenenleri değiştirmesi gerektiğini düşündüğünü ve ilk ciltte, seyircinin üzerinde final hissiyatının oluşması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Açıklamalarına devam eden yapımcı şu ifadeleri kullandı: "Son derece agresif bir tarzda çalışmaya karar verdik ve çeteyi işin başına getirdik. 2. ciltte daha çok karakterlerin duygusal durumuna odaklanıyoruz. Bizi doğrudan ayrılmalarına bağlayan duygusal haritalarında bir yolculuğa çıkıyoruz."