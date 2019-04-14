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La Casa de Papel'in yerli versiyonu mu çekiliyor? Tokyo rolünü kim oynayacak?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 14.04.2019 19:53 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel'in yerli uyarlaması geliyor. Dizide Berlin karakteri için Kaan Urgancıoğlu için görüşülürken, Tokyo karakteri için ise Tuba Büyüküstün ve Cansu Dere'ye teklif götürüldüğü iddia edildi.

La Casa de Papel'in yerli versiyonu mu çekiliyor? Tokyo rolünü kim oynayacak?

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran dizi La Casa de Papel'in yerli uyarlaması geliyor. Ay Yapım'ın, dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel'in yerli uyarlamasını yapmaya karar verdiği iddia edildi.

CAST ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Berlin karakteri için Kaan Urgancıoğlu ile anlaşma sağlayan şirketin cast görüşmeleri devam ediyor. Yapım şirketinin, dizinin Berlin karakteri için Kaan Urgancıoğlu ile anlaşma imzaladığı iddia edildi.

TOKYO İÇİN İKİ İSİM
Dizide Tokyo Karakteri İçin Tuba Büyüküstün'e ve Cansu Dere'ye teklif götürüldü. uzun süredir ekranlarda yer almayan iki güzel oyuncunun da teklife sıcak baktığı konuşuluyor.

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