La Casa de Papel'in yerli versiyonu mu çekiliyor? Tokyo rolünü kim oynayacak?

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran dizi La Casa de Papel'in yerli uyarlaması geliyor. Ay Yapım'ın, dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel'in yerli uyarlamasını yapmaya karar verdiği iddia edildi.

CAST ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Berlin karakteri için Kaan Urgancıoğlu ile anlaşma sağlayan şirketin cast görüşmeleri devam ediyor. Yapım şirketinin, dizinin Berlin karakteri için Kaan Urgancıoğlu ile anlaşma imzaladığı iddia edildi.

TOKYO İÇİN İKİ İSİM

Dizide Tokyo Karakteri İçin Tuba Büyüküstün'e ve Cansu Dere'ye teklif götürüldü. uzun süredir ekranlarda yer almayan iki güzel oyuncunun da teklife sıcak baktığı konuşuluyor.





