La Casa de Papel'in yerli versiyonu mu çekiliyor? Tokyo rolünü kim oynayacak?

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran dizi La Casa de Papel'in yerli uyarlaması geliyor. Ay Yapım'ın, dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel'in yerli uyarlamasını yapmaya karar verdiği iddia edildi.
CAST ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Berlin karakteri için Kaan Urgancıoğlu ile anlaşma sağlayan şirketin cast görüşmeleri devam ediyor. Yapım şirketinin, dizinin Berlin karakteri için Kaan Urgancıoğlu ile anlaşma imzaladığı iddia edildi.
TOKYO İÇİN İKİ İSİM
Dizide Tokyo Karakteri İçin Tuba Büyüküstün'e ve Cansu Dere'ye teklif götürüldü. uzun süredir ekranlarda yer almayan iki güzel oyuncunun da teklife sıcak baktığı konuşuluyor.
İzmir'de dehşet! Önce eşini vurdu sonra...
Balkanlar üzerinden geliyor! Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi! Uzmanlar uyardı
Sosyal medyayı salladı! YSK başkanını arayıp...
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'salgın' genelgesi
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum