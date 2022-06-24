La Casa de Papel Kore ne zaman yayınlanacak? La Casa de Papel Kore oyuncuları kimlerdir, konusu ne?

La Casa de Papel Kore için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dizinin fragmanı bir süre önce yayınlanmıştı. Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı fenomen dizinin Kore versiyonu merak konusu oldu. Peki La Casa de Papel Kore ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler? İşte La Casa de Papel Kore'nin tarihi...

LACA CASA DE PAPEL KORE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa de Papel: Kore, 24 Haziran’da Netflix’te yayınlanacak. Dizinin orijinalinde Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Paco Tous, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Perić gibi usta oyuncular yer alıyordu. La Casa de Papel: Kore’nin oyuncu kadrosu da adından söz ettireceğe benziyor.

LA CASA DE PAPEL KORE OYUNCULARI KİMLERDİR?

La Casa de Papel: Kore oyuncuları:

Yoo Ji-Tae (Profesör),

Park Hae-Soo (Berlin),

Lee Won Jong (Moskova),

Kim Ji-Hun (Denver),

Jang Yoon-Ju (Nairobi),

Park Jung-Woo (Rio),

Kim Ji-Hun (Helsinki)

Lee Kyu-Ho (Oslo)

La Casa de Papel: Kore ile ilgili Netflix'te yer alan bilgiler ise şu şekilde:

"Bir grup hırsız, Kuzey ve Güney Kore’nin ortak darphanesini ele geçirince polis, rehineleri kurtarıp hırsızları ve gizemli elebaşlarını yakalamak için harekete geçer."

