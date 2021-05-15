La Casa De Papel ne zaman başlayacak? 5. sezon fragmanı ile ilgili ilk kare geldi

Netflix, La Casa De Papel ile ilgili paylaştığı fotoğrafa, ‘’Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar.’’ notunu düşerken, hikâye için herkese teşekkür etti. La Casa De Papel’in son sezonu olacak 5. bölümün çekimlerinin tamamlandığı belirtildi.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa De Papel’in 4. sezonu Nisan 2020’de izleyicisiyle buluşmuştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için geri sayım başladı. Ancak 5. sezonun ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

NETFLİX'TEN LA CASA DE PAPEL’İN 5. SEZONU İÇİN AÇIKLAMA

Netflix Türkiye paylaşımında "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı. #LCDP5" ifadelerini kullandı.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?