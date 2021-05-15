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  4. La Casa De Papel ne zaman başlayacak? 5. sezon fragmanı ile ilgili ilk kare geldi

La Casa De Papel ne zaman başlayacak? 5. sezon fragmanı ile ilgili ilk kare geldi

15.05.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’te yayınlanan ve ilk 4 sezonu ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan La Casa De Papel’in 5. yeni sezon tarihi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye de dâhil olmak üzere tüm dünyada milyonlarca izleyicisi bulunan La Casa De Papel’in yeni sezon fragmanı ile ilgili ilk kare paylaşıldı.

La Casa De Papel ne zaman başlayacak? 5. sezon fragmanı ile ilgili ilk kare geldi

Netflix, La Casa De Papel ile ilgili paylaştığı fotoğrafa, ‘’Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar.’’ notunu düşerken, hikâye için herkese teşekkür etti. La Casa De Papel’in son sezonu olacak 5. bölümün çekimlerinin tamamlandığı belirtildi.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa De Papel’in 4. sezonu Nisan 2020’de izleyicisiyle buluşmuştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için geri sayım başladı. Ancak 5. sezonun ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

NETFLİX'TEN LA CASA DE PAPEL’İN 5. SEZONU İÇİN AÇIKLAMA

Netflix Türkiye paylaşımında "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı. #LCDP5" ifadelerini kullandı.

La Casa De Papel ne zaman başlayacak? 5. sezon fragmanı ile ilgili ilk kare geldi

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

  1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

  2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

  3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.

  • bölüm özeti: Geçmişte Berlin, Gandia'nın operasyonun başına bela olacağını tahmin eder. Sierra'nın Lizbon'u sorgulaması kişisel bir açıklamaya yol açar

  • bölüm özeti: Denver gerçek kimliğini gizleyen birinden yardım ister. Çevrelerindeki tehlike yoğunlaşırken Nairobi ekibini motive etmeye çalışır.

  • bölüm özeti: Nairobi'nin rehin alınmasının ardından Gandia ekiple pazarlık yapar. Profesör, ekibini kurtarmak için çaresizce yeni bir plan arayışına girer.

  • bölüm özeti: Grup, içlerinden birinin uğradığı saldırının ardından sarsılr. Profesör ise revize ettiği planı ekibin yeni üyelerinin ve Palermo'nun yardımıyla uygulamaya koyar.

  • bölüm özeti: Profesör, Benjamin ve diğerleri, Lizbon'u kurtarmaya çalışır. Tokyo, öfkesi nedeniyle plana karşı duyduğu inancı yitirmek üzeredir. Sierra dizginleri eline alır.


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