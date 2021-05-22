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La Liga'da şampiyon Atletico Madrid oldu

22.05.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga'nın son haftasında Valladolid'i 2-1 mağlup eden Atletico Madrid, ezeli rakibi Real Madrid'in önünde 11. şampiyonluğuna ulaştı.

La Liga'da şampiyon Atletico Madrid oldu

İspanya La Liga'nın son haftasına lider giren Atletico Madrid, düşme hattındaki Real Valladolid'e konuk oldu.

Karşılaşmada 18' Oscar Plano'nun golüyle yenik duruma düşen Atletico, ikinci yarıda 57' Angel Correa ve 67' Luis Suarez'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid'in evinde Villarreal ile 2-1 mağlup ettiği gecede Diego Simeone'nin ekibi 2014 yılından sonra La Liga'da şampiyonluğa ulaştı. Real Madrid, 2009-10'dan bu yana ilk kez bir sezonda bir kupa kazanamadı.

Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid lige veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid
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