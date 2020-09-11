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La Liga'ya hafta içi maç oynama yasağı

İSPANYA HABERLERİ  | 11.09.2020 14:32 | Son Güncelleme

İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı Tertip Komitesi, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) hafta içinde maç oynanmasıyla ilgili yasağını korudu.

La Liga'ya hafta içi maç oynama yasağı

La Liga'nın 2020-2021 sezonu fikstürüne cuma ve pazartesi günleri maç koymasına RFEF, geçen sezon olduğu gibi bir kez daha karşı çıktı. Tertip Komitesi, maçların sadece cumartesi ve pazar günleri oynanabileceğine karar verdi.

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga kurumu, La Liga'da yeni sezonun açılış maçını Granada ve Athletic Bilbao takımları arasında 11 Eylül olarak açıklasa da, RFEF'in kararının ardından bu karşılaşma cumartesi gününe ertelendi.

La Liga'da sezonun ilk maçı yarın TSİ 17.00'de başlayacak Eibar-Celta Vigo olurken, Granada-Athletic Bilbao karşılaşması 19.30'da oynanacak.

Maç yayın hakları, La Liga'nın uluslararası imajı ve gelirinden dolayı lig maçlarını cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri oynatmak isteyen LaLiga, RFEF'in kararına itiraz edeceğini duyurdu.

RFEF, son iki sezondur hafta içinde maç oynanmasına izin vermiyor.

(AA)

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