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Labirenti andıran 'Dalyan Deltası' ilgi çekiyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 19.08.2019 08:30 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Deltası, milyonlarca yılda şekillenmiş coğrafi yapısıyla yukarıdan bakıldığında labirenti andırıyor.

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Dalyan Mahallesi'nden hareket eden tekneler Kaunos'taki kaya mezarlarının önünden yolcularını adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Sayıları yaz aylarında daha da artan tekneler, havadan labirenti andıran Dalyan kanalında sık seferlerle turistik hizmetinin yanı sıra Dalyan - İztuzu arasında "dolmuş" görevi de görüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Dalyan Deltası labirent Muğla ortaca

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