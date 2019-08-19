Labirenti andıran 'Dalyan Deltası' ilgi çekiyor

Dalyan Mahallesi'nden hareket eden tekneler Kaunos'taki kaya mezarlarının önünden yolcularını adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Sayıları yaz aylarında daha da artan tekneler, havadan labirenti andıran Dalyan kanalında sık seferlerle turistik hizmetinin yanı sıra Dalyan - İztuzu arasında "dolmuş" görevi de görüyor. (AA)



