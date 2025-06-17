Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

YAZARLAR

BİZE ULAŞIN

Melike Durmaz

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

Lady Diana’nın gizli mektubu gün yüzüne çıktı

17.06.2025 10:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz kraliyet ailesinin hüzünlü prensesi Lady Diana’nın, ölümünden yalnızca haftalar önce kaleme aldığı ve yıllar sonra tesadüfen ortaya çıkan gizli vasiyeti, onu sevenleri yeniden sarstı. Bir saray hizmetlisinin tesadüfen bulduğu el yazısı notta, Diana’nın oğulları Prens William ve Prens Harry’ye duygu yüklü öğütleri, gelecekteki gelinlerine yaptığı içten seslenişi ve hatta Camilla Parker Bowles’a dair incelikli satırları yer alıyor.

Çalışma masasının gizli köşesinde bulunan bu belgeler, anlatılanlara göre saray çalışanını öyle derinden etkilemiş ki, anlatılanlara göre hizmetli mektubu okudukça bayılma noktasına gelmiş.

1080xauto

El yazısıyla yazılmış bu notlara, Kensington Sarayı’ndaki bir hizmetli yıllar sonra tesadüfen ulaştı. Artık depo olarak kullanılan, tozlu ve sessiz bir odada duran eski bir çalışma masasını düzenlerken, çekmecelerden birinin köşesine sıkışmış bir zarf dikkatini çekti. Burası, bir zamanlar Diana’nın en çok vakit geçirmeyi sevdiği odalardan biriydi; onun ölümünden sonra adeta mühürlenmiş gibi nadiren kullanılmıştı. Zarfın içinden çıkan sararmış sayfalarda ise, sadece bir annenin değil, aynı zamanda bir kadının iç dünyasını anlatan samimi ve sarsıcı cümleler yer alıyordu.

15388630-1200xauto

“Birbirinizi her zaman koruyun”

Vasiyette Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te hayatını kaybetmeden beş hafta önce, iki oğlu William ile Harry’ye duygu yüklü mesajlar yazmış. Kardeşlere şu öğüdü veriyor:

“Size benim hakkımda veya kendiniz hakkında ne söylerlerse söylesinler, birbirinizi her zaman koruyun.”

Ayrıca, kraliyet görevleri ile aralarındaki kardeşlik bağının kopmaması gerektiğini öğütlüyor.

Prenses Diana’nın satırları içinde en etkileyici bölümlerden biri şöyle diyor:
“Kim olduğunuzu asla unutmayın… Onların sizden olmanızı istediği kişi değil, kendiniz olun. Unutmayın, size cesur olmayı ben öğrettim.”

Bu sözler, Prens William’ı o kadar derinden sarsmış ki, okurken gözyaşlarını tutamadığı söyleniyor

640xauto

Gelinler için de mesaj var

Diana, gelecekteki gelinlerine de seslenmeyi unutmuyor. Mesajı oldukça net:
“William ile Harry’yi ölüm sizi ayırıncaya kadar sevin. Ben bu zevkten mahrum bırakıldım.”

Yani ‘bahtsız’ prenses, kendi yaşayamayıp hayalini kurduğu sevgi dolu evliliği oğullarının yaşamasını yürekten istiyor .

1200x675

Camilla’ya bile incelik…

Saray karışıklıkları arasında sıkışıp kalmış bu notlarda Diana, Camilla Parker Bowles’un adını da anıyor. Eşine karşı olan duygularından bağımsız olarak, Camilla’ya 500’e yakın aşk romanlarını bırakmayı vasiyet etmiş.

Diana'nın cenaze tercihi

Diana, Charles’ın cenazesine katılmasını istememiş. Oysa ölüm beklenmedik oldu; bu talebi yerine getirilemedi. Notlar arasında bu isteğinin net şekilde yer aldığı ifade ediliyor.

Bu arada bu belge resmi olarak açıklanmış değil. Medyada dolaşan haberler, bir saray görevlisinin tesadüfi keşfi üzerine yazılmış.

Bana göre doğruluğundan emin olmasak da günümüzde yeniden gündeme gelmesi bile, Diana’nın sembolik gücünü gösteriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Facebook'tan organize olup binlerce avro veriyorlar! İsrail'den kaçıp oraya gidiyorlarFacebook'tan organize olup binlerce avro veriyorlar! İsrail'den kaçıp oraya gidiyorlar
Küçük çocuk iki yıl yalnız yaşadı! Hayatta kalmak için bakın ne yapmışKüçük çocuk iki yıl yalnız yaşadı! Hayatta kalmak için bakın ne yapmış

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Akbıyık

Nilgün Akbıyık

Romatizmal hastalıklar gençleri de vuruyor: İşte erken belirtiler... Son yazıları İncele

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.