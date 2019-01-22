TREND

Lady Gaga ABD Başkan Yardımcısı’na ateş püskürdü

basak.deniz basak.deniz
DÜNYA  | 22.01.2019 13:58 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence hakkında 'Hristiyanlığın en kötü temsilcileri' yorumunda bulundu.

Lady Gaga ABD Başkan Yardımcısı’na ateş püskürdü

Mike Pence'in eşi Karen Pence'in, kendileri ya da aileleri eşcinsel olan öğrencileri kabul etmeyen bir okulda tekrar sanat dersleri verecek olması Lady Gaga'nın tepkisine neden oldu. Öğrencilerin kayıtlarını almadan önce ailelerden bir sözleşme imzalamalarını isteyen okulun Sözleşmesinde "Cinsel ahlaksızlığı destekleyen ya da buna göz yumanların, homoseksüel ya da biseksüel kişilerin" okula kabul edilmeyeceği belirtiliyor.

Lady Gaga, "Hristiyanlara karşı ayrımcılık yapmamamız gerektiğini söylüyorsunuz. Siz Hristiyanlığın en kötü temsilcilersiniz. Ben bir Hristiyan kadınım ve benim bildiğim Hristiyanlık önyargıyı kabul etmez, herkese kucak açar. Bay Pence, bu utanç size aittir ve aynaya bakarsanız göreceksiniz" dedi. Mike Pence, bu sözlere Hristiyan televizyon kanalı EWTN'den yanıt vererek, "Büyük haber kuruluşlarının Hristiyanlık eğitimine saldırması kabul edilemez" dedi.

,bGaoBsFi6EqAy590fkpqUg

Karen Pence, Virginia'daki Immanuel Christian Okulu'nda eşinin Başkan Yardımcısı seçilmeden önce 12 yıl boyunca çalışmıştı.

PARTNER75 bin insanın kemikleri buradan çıktı75 bin insanın kemikleri buradan çıktı
Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden uçtu!Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden uçtu!
Ünlü fenomen donarak öldü!Ünlü fenomen donarak öldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lady gaga Mike Pence Karen Pence

En Çok Okunan Trend Haberler

İşte Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı!

İşte Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı!

Trabzonlu baba ikiz çocuğuna öyle bir isim koydu ki!

Trabzonlu baba ikiz çocuğuna öyle bir isim koydu ki!

Köylüler yıllarca kömür diye yaktı! Tesadüfen keşfedildi

Köylüler yıllarca kömür diye yaktı! Tesadüfen keşfedildi

İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü!

İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bu halde bulundu... Korkunç!

Bu halde bulundu... Korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İki kadın yasağı deldi!

İki kadın yasağı deldi!

Her şey kameranın önünde oldu! Dehşet anları

Her şey kameranın önünde oldu! Dehşet anları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden uçtu!

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden uçtu!

Ünlü fenomen donarak öldü!

Ünlü fenomen donarak öldü!

Siz indikten sonra uçakta neler oluyor, hiç merak ettiniz mi?

Siz indikten sonra uçakta neler oluyor, hiç merak ettiniz mi?

Dünya 21 yaşındaki genç pilotu konuşuyor

Dünya 21 yaşındaki genç pilotu konuşuyor

Fenomen çiftin korkunç ölümü

Fenomen çiftin korkunç ölümü! Saniyeler sonra...

İlk kez pamuk şeker yiyen Afrikalı çocukların görüntüsü duygulandırdı! Hem korku hem mutluluk

İlk kez pamuk şeker yiyen çocuklar! Yürek yakan görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.