Lady Gaga ABD Başkan Yardımcısı’na ateş püskürdü

Mike Pence'in eşi Karen Pence'in, kendileri ya da aileleri eşcinsel olan öğrencileri kabul etmeyen bir okulda tekrar sanat dersleri verecek olması Lady Gaga'nın tepkisine neden oldu. Öğrencilerin kayıtlarını almadan önce ailelerden bir sözleşme imzalamalarını isteyen okulun Sözleşmesinde "Cinsel ahlaksızlığı destekleyen ya da buna göz yumanların, homoseksüel ya da biseksüel kişilerin" okula kabul edilmeyeceği belirtiliyor.

Lady Gaga, "Hristiyanlara karşı ayrımcılık yapmamamız gerektiğini söylüyorsunuz. Siz Hristiyanlığın en kötü temsilcilersiniz. Ben bir Hristiyan kadınım ve benim bildiğim Hristiyanlık önyargıyı kabul etmez, herkese kucak açar. Bay Pence, bu utanç size aittir ve aynaya bakarsanız göreceksiniz" dedi. Mike Pence, bu sözlere Hristiyan televizyon kanalı EWTN'den yanıt vererek, "Büyük haber kuruluşlarının Hristiyanlık eğitimine saldırması kabul edilemez" dedi.

Karen Pence, Virginia'daki Immanuel Christian Okulu'nda eşinin Başkan Yardımcısı seçilmeden önce 12 yıl boyunca çalışmıştı.



