Lady Gaga herkesi çok şaşırttı! Transparan elbise ve makyaj çıktı sahnede şov yaptı

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, dün gece düzenlenen 95. Oscar Ödülleri'nin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Film dünyasının enlerinin seçildiği gecede Top Gun: Maverick filmi için seslendirdiği "Hold My Hand" şarkısıyla aday olan Gaga, stilindeki değişimiyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta Gigi Hadid'in defilede giydiği Versace elbiseyi kırmızı halıda tercih eden şarkıcı, koyu göz makyajı ve kırmızı rujuyla Oscar ruhuna yakışan gösterişli bir görünüm sundu. Ancak her şey sahneye çıktığı anda değişti.

Top Gun: Maverick filmi için seslendirdiği "Hold My Hand" şarkısını canlı bir şekilde seslendiren Gaga, sahnede kot pantolon ile tişört tercih etti. Öte yandan şarkıcının makyajsız oluşu da dikkat çekti.

