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Lady Gaga’nın iki yeni dövmesi bir milyondan fazla beğeni aldı

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ÜNLÜLER  | 18.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

Aykırı şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Sevgililer Günü için yaptırdığı iki dövmesini Instagram hesabından dövmecisi ile beraber üstsüz poz vererek sergiledi.

Dövme tutkusuyla bilinen ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Sevgililer Günü için yaptırdığı 2 yeni dövmesini Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarına gösterdi.

Lady Gaga’nın iki yeni dövmesi bir milyondan fazla beğeni aldı

Dövme sanatçısı Daniel Winter’ın elinden çıkma dövmelerden biri omuriliğinin üzerine denk gelecek şekilde bir gül dövmesi. Gül dövmesinin üzerinde "La vie en rose" (Güllerin içinde hayat) yazıyor. Lady Gaga'nın ikinci dövmesi müzik notaları oldu.
Fransız Diva Édith Piaf'ın 1947'deki şarkısının adı olan "La vie en rose"u Lady Gaga, başrolünü üstlendiği A Star Is Born filminin bir sahnesinde seslendirmişti.
Farklı giyim ve yaşam tarzı ile sürekli olarak kendisinden söz ettirmeyi başaran Lady Gaga’nın dövmeleri ve dövmecisi ile birlikte verdiği üstsüz pozu, bir milyonun üzerinde beğeni alırken bir o kadar da yorum aldı.
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Anahtar Kelimeler:
lady gaga La vie en rose Daniel Winter A Star Is Born

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