Lady Gaga’nın iki yeni dövmesi bir milyondan fazla beğeni aldı

Dövme sanatçısı Daniel Winter’ın elinden çıkma dövmelerden biri omuriliğinin üzerine denk gelecek şekilde bir gül dövmesi. Gül dövmesinin üzerinde "La vie en rose" (Güllerin içinde hayat) yazıyor. Lady Gaga'nın ikinci dövmesi müzik notaları oldu.

Farklı giyim ve yaşam tarzı ile sürekli olarak kendisinden söz ettirmeyi başaran Lady Gaga’nın dövmeleri ve dövmecisi ile birlikte verdiği üstsüz pozu, bir milyonun üzerinde beğeni alırken bir o kadar da yorum aldı.