Lady Gaga’nın iki yeni dövmesi bir milyondan fazla beğeni aldı

Dövme tutkusuyla bilinen ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Sevgililer Günü için yaptırdığı 2 yeni dövmesini Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarına gösterdi.
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