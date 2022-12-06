Lady Gaga'nın köpeğini kaçıran kişiye 21 yıl hapis!

“Poker Face”, “Rain On Me” ve “Bad Romance” gibi hit parçalarla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın köpeklerini kaçıran ve köpeklerini gezdiren görevliye saldıran kişiye 21 yıl hapis cezası verildi.

İki Fransız buldog çinsi köpeği kaçıran ve köpeklerini gezdirmekle görevli olan Ryan Fischer'a saldıran James Howard Jackson (20) Los Angeles’ta görülen duruşmada 21 yıl hapis cezası aldı.



Jackson, 2021 Şubat ayında gerçekleşen hadisede buldogları kaçıran üç kişiden biriydi.

Şarkıcının Koji ve Gustav adındaki köpeklerini gezdiren Fischer, Los Angeles'ta iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve şarkıcının köpekleri çalınmıştı.

ÖDÜL KOYMUŞTU

Olay sonrası köpeklerinin bulunması için Lady Gaga 500 bin dolar ödül koymuştu. Ancak Gaga’nın fidye ödemesine gerek kalmadan polis, iki Fransız buldog çinsi köpeğin, kendilerine teslim edildiğini söylemişti.



