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Lady Gaga'nın köpekleri bulundu! İşte rekor ödül...

27.02.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Lady Gaga'nın köpekleri bulundu! İşte rekor ödül...

Lady Gaga, İtalya’dayken köpekleri bir saldırıyla çalınmıştı. Gaga köpeklerini getirenlere 500 bin dolar ödül vaat etti.

ABD’li pop şarkıcısı Lady Gaga’nın köpeklerini gezdirmekle görevli olan çalışanı silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Koji ve Gustav isimlerindeki 2 köpek çalındı. Gaga köpeklerini getirenlere 500 bin dolar ödül vaat etti. Köpekler bir kadın tarafından polise teslim edildi.

GÖĞSÜNDEN VURUP KÖPEKLERİ ÇALDI!

Lady Gaga, İtalya’dayken köpeklerini gezdirmekle görevli olan Ryan Fischer, Los Angeles'ta silahlı saldırıya uğradı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi Fischer'ı göğsünden vurdu ve iki köpeği çalarak kayıplara karıştı.

YARIM MİLYON DOLAR FİDYE!

Gaga, köpeklerini çalan hırsızlara yarım milyon dolar fidye ödemeyi teklif etti. Ancak Gaga’nın fidye ödemesine gerek kalmadı. Polis, iki Fransız buldog çinsi köpeğin, cuma günü kendilerine teslim edildiğini söyledi.Los Angeles Polis Departmanı sözcüsü Memur Mike Lopez, kimliği belirtilmeyen bir kadının, köpekleri zarar görmeden polis departmanına getirdiğini ve köpeklerin müzisyenin temsilcilerine teslim edildiğini açıkladı.

ÇALAN KİŞİLER HALA SERBEST

Ayrıca Lopez, 30 yaşındaki Ryan Fischer'den evcil hayvanları silah zoruyla çaldığından şüphelenilen iki kişinin hala serbest olduğunu söyledi. Köpekleri polise getiren kadının ödülü alıp almayacağı ise henüz belli olmadı.


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Lady Gaga,
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