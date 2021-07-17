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Lady Gaga'nın seks itirafı ağızları açık bıraktı!

17.07.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga (35), cinsel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Lady Gaga'nın seks itirafı ağızları açık bıraktı!

Bir süredir Michael Polansky ile birliktelik yaşayan şarkıcı Lady Gaga, cinsellik üzerine çarpıcı sözler sarf etti.

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"PARTNERİMİN İSTEKLERİNİ SORGUSUZ SUALSİZ KABUL EDİYORUM"

Cinsellik hakkında konuşan Gaga, "Yaz aylarında seks yapmayı çok seviyorum. Partnerimin isteklerini sorgusuz sualsiz kabul ediyorum. Belki şaşıracaksınız ama kimi zaman hislerimi beynimde canlandırarak zihin gücüyle bile orgazm olabiliyorum." diyerek şaşırttı.

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TECAVÜZ İTİRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, yıllar önce tecavüze uğradığını da itiraf etmişti.
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Aylarca aynı kişi tarafından istismar edildiğini söyleyen Lady Gaga "Sürekli kustuğum ve rahatsız olduğum için hamile hâlimde beni ailemin evinin yolunda bıraktı" ifadelerini kullandı.

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"SİSTEM ÇOK İSTİSMARCI VE TEHLİKELİ"

Gaga, "19 yaşındaydım ve sektörün içindeydim. Bir yapımcı bana 'Kıyafetlerini çıkar' dedi. 'Hayır' dedim ve gittim. Onlar bana, tüm müzik kayıtlarımı yakacaklarını söylediler ve durmadılar. Bana sormayı bırakmadı ve ben dondum kaldım. Hatırlayamıyorum" dedi.

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Ağlayarak yaşadıklarını anlatan ve müzik yapımcısının ismini vermeyeceğini söyleyen Gaga "MeToo hareketini anlıyorum. İnsanların anlatarak rahatladığını anlıyorum ama ben öyle değilim. Ben bu insanla asla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Sistem çok istismarcı ve tehlikeli" şeklinde konuştu.

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"ÖNCE ACI HİSSETİM, SONRA UYUŞTUM"

Lady Gaga, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi vücudumu hissedemiyordum. Önce tam anlamıyla acı hissettim, sonra uyuştum. Sonra haftalarca hasta oldum. Anladım ki yaşadığım acı, o kişinin beni kustuğum ve hasta olduğum için hamile bir şekilde ailemin evinin yolundaki bir köşede bıraktığı acıyla aynıydı. Aylarca o stüdyonun içinde kilitli bir şekilde istismara uğramıştım."

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