Lady Gaga’nın yeni filmi House Of Gucci’nin setinden yeni kareler geldi

Adam Driver ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaşacağı House of Gucci filmi, moda markası Gucci'nin sahibi aileden Maurizio Gucci'nin, eski karısı Patrizia Reggiani'nin tuttuğu bir kiralık katil tarafından öldürülmesini anlatacak. İtalyan basınında “Lady Gucci” ya da “karadul” isimleriyle anılan Patrizia Reggiani’nin hikayesi anlatan film sevenlerini heyecanlandırdı.

“House of Gucci”, Sara Gay Forden romanı 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Delness, Glamour ve Greed'den uyarlandı. Senaryosunu Roberto Bentivegna'nın kaleme aldığı filmde Adam Driver ve Lady Gaga'nın yanı sıra Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Camille Cottin gibi isimler de yer alıyor. Filmin 24 Kasım 2021'de gösterime girmesi bekleniyor.

Merakla beklenen filminin çekimleri İtalya’nın Roma şehrinde tam gaz devam ediyor. Çekimlere dair ilk fotoğraflar ise House Of Gucci filminin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Oyuncuların kendi görüntülerinden bambaşka bir hale bürünmesi sevenlerini şaşırttı. Maurizio Gucci'ye Adam Driver hayat verirken, Jared Leto da Gucci markasının kurucusu Aldo Gucci'nin oğlu Paolo Gucci'yi canlandırıyor. Filmde, Maurizio Gucci'yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani'ye Lady Gaga hayat veriyor.