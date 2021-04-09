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Lady Gaga’nın yeni filmi House Of Gucci’nin setinden yeni kareler geldi

Seray Üstün Seray Üstün
09.04.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği House of Gucci filminin çekimleri, İtalya'nın Roma kentinde devam ediyor. Filmin resmi sosyal medya hesabından House Of Gucci’nin çekimlerine dair yeni kareler yayınlandı. Hayranları Lady Gaga, Jared Leto ve Adam Driver'ı set fotoğraflarından tanımakta güçlük çekti.

Lady Gaga’nın yeni filmi House Of Gucci’nin setinden yeni kareler geldi

Adam Driver ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaşacağı House of Gucci filmi, moda markası Gucci'nin sahibi aileden Maurizio Gucci'nin, eski karısı Patrizia Reggiani'nin tuttuğu bir kiralık katil tarafından öldürülmesini anlatacak. İtalyan basınında “Lady Gucci” ya da “karadul” isimleriyle anılan Patrizia Reggiani’nin hikayesi anlatan film sevenlerini heyecanlandırdı.

gaga

“House of Gucci”, Sara Gay Forden romanı 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Delness, Glamour ve Greed'den uyarlandı. Senaryosunu Roberto Bentivegna'nın kaleme aldığı filmde Adam Driver ve Lady Gaga'nın yanı sıra Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Camille Cottin gibi isimler de yer alıyor. Filmin 24 Kasım 2021'de gösterime girmesi bekleniyor.

house of gucci

Merakla beklenen filminin çekimleri İtalya’nın Roma şehrinde tam gaz devam ediyor. Çekimlere dair ilk fotoğraflar ise House Of Gucci filminin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

lady gaga

Oyuncuların kendi görüntülerinden bambaşka bir hale bürünmesi sevenlerini şaşırttı. Maurizio Gucci'ye Adam Driver hayat verirken, Jared Leto da Gucci markasının kurucusu Aldo Gucci'nin oğlu Paolo Gucci'yi canlandırıyor. Filmde, Maurizio Gucci'yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani'ye Lady Gaga hayat veriyor.

set

Sarı saçlarıyla tanınan Lady Gaga sette koyu renk saçlarıyla dikkatleri üzerine çekti. 49 yaşındaki Leto ise kelleştirilen saçları ve olduğundan daha kilolu görünümüyle hayranlarını selamladı.

Kiralık katil tutup kocasını öldürttü! Gucci ailesinin karadulu: Patrizia ReggianiKiralık katil tutup kocasını öldürttü! Gucci ailesinin karadulu: Patrizia Reggiani


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Anahtar Kelimeler:
Adam Driver Lady Gaga
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