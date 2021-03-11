Kiralık katil tutup kocasını öldürttü! Gucci ailesinin karadulu: Patrizia Reggiani

Tom Ford tarafından tasarlanan vintage Gucci marka kelepçe bu olayın hemen arkasından açık artırmada satıldı. Alışılmaşın dışındaki Gucci tasarımları herkes tarafından bilinir. Ancak kelepçenin hikayesi oldukça ilginçtir. Bu hikayenin arkasında entrika dolu bir cinayet yatıyor. Gucci’nin karadulu Patrizia Reggiani'nin hikayesini anlatacağız.
Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci'nin torunu ve aynı soyadı taşıyan tek varis olan Maurizio Gucci ve Patrizia Reggiani 1973 yılında evlendi. Mutlu giden evliliklerinden iki çocukları oldu. Çift için başlarda her şey çok yolundaydı. İtalyan sosyetesinin en yakıştırılan ve parmakla gösterilen çifti konumundaydılar. Pahalı zevkleri olan çift sık sık aşırı harcamalar yapıyor ve partilere katılıyordu.
Maurizio Gucci 1985 yılında bir iş gezisi için evden ayrıldı ve garip bir şekilde bir daha geri dönmedi. Bu gezinin aslında Maurizio’nun kendisine yeni bir hayat kurma isteğinden ortaya çıktığı anlaşıldı. Çünkü Maurizio, eşini ve çocuklarını terk ederek genç bir kadınla ilişki yaşamaya başlamıştı. Eşinin ihanetini öğrendikten sonra Maurizio Gucci ve Patrizia Reggiani 1991 tarihinde boşandı. Patrizia Reggiani boşanma aşamasında 500 bin dolar nafaka talep ederek yeni bir rekora imza attı.
1992'de Patrizia’ya beyin tümorü teşhisi konuluyor ve riskli bir ameliyat olması gerekiyordu. Sağlığına kavuştuktan sonra ise eski eşini daha yakından takip etmeye başladı ve beklediği haberi çok geçmeden aldı. Maurizio, 1993 yılında Gucci'deki hisselerini Bahreyn'li bi firmaya 170 milyon dolara satıldı. Bu satıştan elde ettiği gelirle sevgilisiyle yeni bir hayat kurmayı planlayan Maurizio, bir kiralık katil tarafından ofisine giderken öldürüldü.
Eski eşinin başka bir kadınla evlenmek üzerine olduğunu duyunca çılgına dönen Patrizia Reggiani'nin kiralık katil tutarak kocasını öldürttüğü ortaya çıktı. Üstelik eski eşinin ölümünden 3 saat sonra sevgilisini evden kovan Reggiani Gucci evine yerleşmeyi de ihmal etmedi. Olayın üzerindeki sır perdesi ancak 2 yıl sonra aydınlandı. Reggiani'nin medyumu ve sırdaşı polise olanları itiraf etti. Gelen itirafın ardından Reggiani' tutuklandı. İfadesini başvuran hakimin neden kiralık katil tuttuğuna ilişkin sorusuna verdiği, “Gözlerim iyi görmüyor, ıskalamak istemedim" cevabı o dönem İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı. İtalyan basınında karadul olarak anılan Reggiani'nin duruşmalara kürk ve pırlantalarla gelmesi, dava süresindeki sakin tavırları tepkilere neden oldu.
Büyük yankı uyandıran dava 1998 yılında sonuçlandı ve Reggian 29 yıl hapse mahkum edildi. O zamanlar Gucci'nin baş tasarımcısı olan Tom Ford, cezanın onaylandığı gün Gucci'nin vitrinine kendi tasarladığı kelepçeleri asıldı.
Hücresinde baktığı evcil hayvanı olan dağ gelinciği Bambi hücre arkadaşı tarafından yanlışlıkla üzerine basılarak öldürüldü, ayakkabı bağcığıyla intihar etmeye çalıştı ama kurtarıldı, yarı açık cezaevine nakledildiğinde mahkumlara gelir sağlamak için çalıştırılan işlerden birine girmeyi reddetti. "Hayatımın hiçbir günü çalışmadım, bunu hapishanede bozacak değilim." diye isyan etti.
Patrizia Reggiani, her ne kadar 1998 yılında 29 yıl hapse mahkum olsa da cezası 26 yıla indirildi. 2011'de de gündüzleri cezaevinden çıkıp çalışmasına izin verildi. Fakat " Hayatımda hiç çalışmadım, hapiste kalmayı tercih ederim" diyerek bunu reddetti. İki yıl sonra ise aynı fırsattan yararlanarak bir mücevher mağazasında ve bir yardım kuruluşunda çalışmaya başladı. 2017 yılında iyi halden tahliye edilen Patrizia Reggiani, Maurizio Gucci'nin ölümünden iki yıl önce kendisine yılda 1 milyon euro ödeme yapılmasını garanti altına aldığı anlaşmanın geçerliliğinin sürdüğü de istinaf mahkemesi tarafından açıklandı. Hatta Reggiani'nin cezaevinde geçirdiği yıllar için de Gucci'nin mirasından 20 milyon euro alacağı da belirtildi.
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