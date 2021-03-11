Kiralık katil tutup kocasını öldürttü! Gucci ailesinin karadulu: Patrizia Reggiani

Tom Ford tarafından tasarlanan vintage Gucci marka kelepçe bu olayın hemen arkasından açık artırmada satıldı. Alışılmaşın dışındaki Gucci tasarımları herkes tarafından bilinir. Ancak kelepçenin hikayesi oldukça ilginçtir. Bu hikayenin arkasında entrika dolu bir cinayet yatıyor. Gucci’nin karadulu Patrizia Reggiani'nin hikayesini anlatacağız.

Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci'nin torunu ve aynı soyadı taşıyan tek varis olan Maurizio Gucci ve Patrizia Reggiani 1973 yılında evlendi. Mutlu giden evliliklerinden iki çocukları oldu. Çift için başlarda her şey çok yolundaydı. İtalyan sosyetesinin en yakıştırılan ve parmakla gösterilen çifti konumundaydılar. Pahalı zevkleri olan çift sık sık aşırı harcamalar yapıyor ve partilere katılıyordu.

Maurizio Gucci 1985 yılında bir iş gezisi için evden ayrıldı ve garip bir şekilde bir daha geri dönmedi. Bu gezinin aslında Maurizio’nun kendisine yeni bir hayat kurma isteğinden ortaya çıktığı anlaşıldı. Çünkü Maurizio, eşini ve çocuklarını terk ederek genç bir kadınla ilişki yaşamaya başlamıştı. Eşinin ihanetini öğrendikten sonra Maurizio Gucci ve Patrizia Reggiani 1991 tarihinde boşandı. Patrizia Reggiani boşanma aşamasında 500 bin dolar nafaka talep ederek yeni bir rekora imza attı.