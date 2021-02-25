Lady Gaga’ya büyük şok! Çalışanı silahlı saldırıya uğradı, köpekleri çalındı

ABD’li şarkıcı Lady Gaga’nın köpeklerini gezdiren kişiyi vuran kişiler ünlü şarkıcının iki köpeğini alıp kaçtı.

ABD basınındaki haberlere göre ünlü şarkıcının köpeklerini gezdiren Ryan Fischer’a, dün akşam saatlerinde Los Angeles kentinde dört kez ateş edildi. Kurşunlar göğsüne isabet eden Fischer hastaneye kaldırıldı.



İKİ KÖPEĞİ ÇALINDI, BİRİ BULUNDU

Olay sırasında Lady Gaga'nın Koji ve Gustavo adında iki köpeği çalındı. Ortadan kaybolan Miss Asia ise polis tarafından bulundu.

Los Angeles polisi, yarı otomatik siilah kullanan 30 yaşlarda bir erkeğin beyaz bir arabayla köpekleri kaçırdığını doğruladı.



Ünlü şarkıcı, köpeklerini sağ sağlim getirene 500 bin dolar vereceğini açıkladı.



