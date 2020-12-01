YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Lahana turşusu suyu mucizesi: Turşu suyuyla gargara yaparsanız...

Lahana turşusu suyu mucizesi: Turşu suyuyla gargara yaparsanız...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 01.12.2020 15:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Lahana turşusu suyu mucizesi: Turşu suyuyla gargara yaparsanız...

Koronavirüsten korunmak isteyenler, bağışıklık sistemini güçlendirmek için organik turşulara akın ediyorlar. Peki tamamen doğal turşu yemek için nelere dikkat etmeli?

Koronavirüs ile mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen turşuya vatandaşların talepleri arttı. Silivri köy pazarında satılan organik turşulara da talepler her geçen gün artmaya başladı.

Gelen talepleri karşılamakta zorlandıklarını belirten köy pazarı esnafından Serkan Çalışkan, "Burada bahçemizde yetişen ürünleri satıyoruz. Son zamanlarda turşularımıza ciddi bir talep var. Talebin en büyük sebeplerinden biri tamamen doğal olması ve doğal sirke ile yapılması. Hem antioksidan hem prebiyotik turşular, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve boğaz enfeksiyonlarına da ciddi faydaları var. Elma sirkelerimize de ciddi talep var. Daha önceleri satışı yavaştı ancak son zamanlarda koronavirüse iyi geldiğinin söylenmesi üzerine turşularımız şu anda yok satıyoruz gibi. Talep alıyoruz ve evlerine gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

'SATIŞLARIMIZ İKİ KATINA ÇIKTI'

Köy pazarı esnaflarından Ayten Coşkun ise, "Burada hem üretip hem satıyorum. Turşu satışlarımız iki katına çıktı. Atkısız doğal organik olan turşulardan bahsediyoruz, koruyucu madde kullanılan turşuları asla tavsiye etmiyoruz. Hiç bir etkisi olmuyor çünkü, ben kimya mühendisiyim, bu işi bilerek yapıyorum. Özellikle pancar turşusu ve acur turşusunun, beyaz lahana turşusunun gargara yapıldığı zaman o boğazdaki solunum yolundaki ve yemek borusundaki zararlı mikropları kırdığı söyleniyor” dedi.

'SİRKESİNİ BİLE KENDİMİZ YAPIYORUZ'

Pandemi döneminden beri turşu satışlarının daha da fazla arttığını belirten Filiz Efe, “Hem üretim açısından hem de satışımız açısından bayağı güzel bir dönem yaşıyoruz. Tamamen doğal olarak üretiyoruz. Sirkesini bile kendi yaptığımız sirkeden kullanıyoruz. Kaya tuzu kullanıyorum” diye konuştu.

DOĞAL TURŞU YEMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Fabrikasyon üretim turşulardan uzak durmalısınız.
Turşu yapımında kullanılan sirkenin ev yapımı olması gerekir.
Turşu malzemelerinin organik ve kart olmaması gerekir.
Cam kavanozlara kurulmuş turşuları tercih etmelisiniz.
Güvendiğiniz satıcılardan alışverişinizi yapmalısınız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Her derde deva oluyor! Her gün bir çay kaşığı yerseniz...Her derde deva oluyor! Her gün bir çay kaşığı yerseniz...
Kıvamı ve lezzetiyle dillere destan bir tatlı: Süt helvası tarifiKıvamı ve lezzetiyle dillere destan bir tatlı: Süt helvası tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Gerçek 28 yıl sonra ortaya çıktı! DNA testi yapıldı

Gerçek 28 yıl sonra ortaya çıktı! DNA testi yapıldı

MasterChef'te talihsiz kaza! Hastanelik oldu

MasterChef'te talihsiz kaza! Hastanelik oldu

Sadakatsiz'de büyük sürpriz! Değişimiyle şaşırtacak

Sadakatsiz'de büyük sürpriz! Değişimiyle şaşırtacak

Teflon tavalar kanser yapıyor mu? Onkoloji uzmanı açıkladı

Teflon tavalar kanser yapıyor mu? Onkoloji uzmanı açıkladı

MasterChef’te yapılıyor, izleyenler mutfağa koşuyor!

MasterChef’te yapılıyor, izleyenler mutfağa koşuyor!

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Birçok kişi hata yapıyor! Pilavın kıvamını tutturmak için...

Birçok kişi hata yapıyor! Pilavın kıvamını tutturmak için...

Kararan karnabahar yenir mi? Eğer lekelendiyse...

Kararan karnabahar yenir mi? Eğer lekelendiyse...

Her derde deva oluyor! Her gün bir çay kaşığı yerseniz...

Her derde deva oluyor! Her gün bir çay kaşığı yerseniz...

Mutluluğun formülü çok açık: Yedikçe mutluluk veriyor

Mutluluğun formülü çok açık: Yedikçe mutluluk veriyor

Asla tarihi geçmiyor! Üzerinden yıllar geçse de rahatlıkla yiyebileceğiniz 5 yiyecek

Asla tarihi geçmiyor! 10 yıl sonra bile...

İki geleneksel lezzet bir araya geldi! Tadına bakan tekrar istiyor

İki geleneksel lezzet bir araya geldi! Tadına bakan tekrar istiyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.