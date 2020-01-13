Lale Belkıs son haliyle sosyal medyayı salladı! İşte Lale Belkıs'ın son hali

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadınlarından olan Lale Belkıs yıllar sonra Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programında ortaya çıktı. Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, programında Türkiye'nin ilk milli mankeni, Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Lale Belkıs'ı ağırladı.

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Lale Belkıs samimi açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda da bir ses sanatçısı olan 81 yaşındaki Lale Belkıs eski günlerini anlattı ve 'Lale' isminin kendisine nasıl verildiğinin hikayesinden bahsetti.

LALE BELKIS ADINI NASIL ALDI?

Ünlü oyuncu, mankenlik yıllarında yaptığı 62 günlük gemi yolculuğu sırasında Hakkı Devrim'in "Gemide iki Belkıs var. Sen lale gibisin' diyerek kendisine Lale adını verdiğini söyledi. Lale Belkıs'ın gerçek adı Belkıs Durmaz. Güzel oyuncu 28 Kasım 1938, İstanbul doğumlu.

Rol aldığı sinema filmlerinde hep karakteri olan kadınlara hayat verdiğini belirten Belkıs, "Oynadığım filmlerde hiçbir zaman kimsenin eşi olmadım, hiçbir filmimde evlenmedim" diye konuştu.