LALİGA Başkanı Tebas Real Madrid'i topa tuttu! İspanya'da gündem oldu...

LALIGA Başkanı Javier Tebas Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in fikstür yoğunluğu ile ilgili şikayetine cevap verdi.

İspanyol haber sitesi Cadena SER'in haberine göre Tabas, "Real Madrid yoğun fikstürle ilgili şikayette bulundu. Peki oyuncu değişikliklerini hep 85. dakikadan sonra yapıyorsanız neden şikayet ediyorsunuz? Real Madrid'de kaç futbolcu maçların yüzde 65'inde oynadı?" ifadeleri ile Perez'e yanıt verdi.

"BEŞ DEĞİŞİKLİK HAKKI BUNUN İÇİN VAR"

Javier Tebas açıklamalarına Ancelotti ve soyunma odası yönetimini eleştirerek devam etti, "Şimdi 72 saatlik dinlenme tartışması var. 14 yıldır Perşembe günleri Avrupa müsabakaları oynuyoruz ve 72 saatlik süre Pazar gününe kadar bitmiyor. Kimse bunu fark etmemiş gibi görünüyor" diyen Tebas, bu maç yükünün üstesinden gelebilmek için beş oyuncu değişikliği yapılabilme kuralının getirildiğini vurguladı ve "48 saatte bir maç oynamamız gerektiği için kondisyon nedeniyle beş oyuncu değişikliği yapılmasına karar verildi" dedi.