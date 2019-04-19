Land Rover davası uluslararası boyuta taşındı

Uluslararası Diplomatlar Birliği'nden (DMW) yapılan açıklamaya göre, Land Rover'a karşı verdiği 7 yıllık hukuk mücadelesini kazanmasının ardından basın toplantısı düzenlenen Engin Yakut, adli sürece başvurmasının ardından Türkiye'de aynı motor arızalarının binlerce araçta da görüldüğünü anlattı.

Sadece 2013 modeli değil, diğer yıllardaki modellerde de seri hata olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Yakut, şöyle devam etti:

"Avrupa'da da 8 bin 600 civarında benzer motor ve şanzıman arızalı araç var. Avrupa Adalet Divanı da konuyla ilgili inceleme başlattı. Land Rover Company bu seri arızaları kabul etmediği müddetçe maalesef çok büyük manevi zararlar görür. CEO, kamuoyuna açıklama yapmalı ve Range Rover Vogue SUV'lar geri çağrılmalı. Biz bu davayı dünyadaki bütün tüketicileri temsilen açtık. Motor arızalı araçların trafikte olmaları bütün insanlar için tehlike oluşturmaktadır. Bu durum, bir insan hakkı ve tüketici hakkı ihlalidir. Avrupalı cesaretli savcılar da soruşturma başlatmalı."

"SORUŞTURMA AÇILMASINI İSTİYORUZ"



Cambridge Üniversitesi'nden bir Türk akademisyenin İngiltere Başbakanı ve İngiliz Kraliçesine gönderilmek üzere konuyla ilgili bir mektup hazırladığını anlatan Yakut, Kraliçe'den bu konuda hassasiyet göstermesini, soruşturma başlatılmasını isteyeceklerini kaydetti.