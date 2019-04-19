Mynet Trend

Land Rover davası uluslararası boyuta taşındı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 19.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

Satın aldığı aracının arızalı çıkmasının ardından İngiliz otomobil firması Land Rover'a açtığı davayı kazanan iş insanı Engin Yakut, şikayetini Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, AB Komisyonu, AB Parlamentosu ve AB Rekabet Kurumu'na taşıdı. Yakut, söz konusu hataları anlattı.

Land Rover davası uluslararası boyuta taşındı

Uluslararası Diplomatlar Birliği'nden (DMW) yapılan açıklamaya göre, Land Rover'a karşı verdiği 7 yıllık hukuk mücadelesini kazanmasının ardından basın toplantısı düzenlenen Engin Yakut, adli sürece başvurmasının ardından Türkiye'de aynı motor arızalarının binlerce araçta da görüldüğünü anlattı.

Sadece 2013 modeli değil, diğer yıllardaki modellerde de seri hata olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Yakut, şöyle devam etti:

"Avrupa'da da 8 bin 600 civarında benzer motor ve şanzıman arızalı araç var. Avrupa Adalet Divanı da konuyla ilgili inceleme başlattı. Land Rover Company bu seri arızaları kabul etmediği müddetçe maalesef çok büyük manevi zararlar görür. CEO, kamuoyuna açıklama yapmalı ve Range Rover Vogue SUV'lar geri çağrılmalı. Biz bu davayı dünyadaki bütün tüketicileri temsilen açtık. Motor arızalı araçların trafikte olmaları bütün insanlar için tehlike oluşturmaktadır. Bu durum, bir insan hakkı ve tüketici hakkı ihlalidir. Avrupalı cesaretli savcılar da soruşturma başlatmalı."

"SORUŞTURMA AÇILMASINI İSTİYORUZ"

Cambridge Üniversitesi'nden bir Türk akademisyenin İngiltere Başbakanı ve İngiliz Kraliçesine gönderilmek üzere konuyla ilgili bir mektup hazırladığını anlatan Yakut, Kraliçe'den bu konuda hassasiyet göstermesini, soruşturma başlatılmasını isteyeceklerini kaydetti.

Yakut, şikayetlerini AB Adalet Divanı, AB Komisyonu, AB Parlamentosu ve AB Rekabet Kurumu'na taşıdıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Şirket bu arızaları kabul etmediği sürece Avrupa Adalet Divanı olsun Avrupa Tüketiciler Birliği olsun bunlar tarafından soruşturmalar başlayacak. Şirketin savunması alınacak ve Range Rover motorlarındaki seri arızalar tespit edilecek. AB, Land Rover'a ceza verebilir.

Toplatma davası da açtık. Gümrüklerden sorumlu bakanlığımızdan inceleme başlatmasını bekliyoruz. Vergi ve gümrük kaçakçılığıyla ilgili de Türkiye distribütörü hakkında savcılığımızın soruşturma başlatması için suç duyurusunda bulunacağız. Bu davayı kazandığımız takdirde Avrupa'daki bütün Range Rover Vogue SUV'ları toplatma hakkını elde edeceğiz."

ULUSLARARASI DİPLOMATLAR BİRLİĞİ'NDEN DESTEK

Uluslararası boyuta taşınan davaya destek verdiklerini açıklayan DMW Onursal Başkanı Günther Meinel, davanın Avrupalı tüketiciler için örnek olduğunu belirterek, bir Türk vatandaşının çıkıp dev bir otomobil firmasına karşı dava kazanmasının büyük başarı olduğunu kaydetti.

Meinel, AB Adalet Divanı, AB Komisyonu ve AB Parlamentosuna taşınan davayı AB Rekabet Kurumu nezdinde de destekleyeceklerini anlattı.

DAVA HAKKINDA

İş insanı ve avukat Engin Yakut, İstanbul'daki bir galeriden, 2013'te 170 bin avro karşılığında 34 PHJ 41 plakalı Range Rover Vogue model otomobil satın aldı. Henüz 450 kilometrede olan otomobilinin motor kısmının arızalanması üzerine distribütör firmaya başvuran Yakut'a, araçta üretim kaynaklı hata olduğu bildirildi.

Firma, otomobil galeriden alındığı için arızayla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını belirtirken, Yakut da olayla ilgili Land Rover Şirketi'ne 3 kez uluslararası tebligat yaparak, otomobilinin yenisiyle değiştirilmesini istedi. Şirketin yanıt vermemesi üzerine Yakut, önce delil tespit davası açarak, Türkiye distribütöründe mahkeme bilirkişileriyle keşif yaptırdı ve araç motorunun fabrika hatalı üretildiğini tespit etti.

Yakut, avukatı aracılığıyla İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi'nde "araçları toplatma ve geri çağırma" davası açtı. 7 yıl süren davayı şubatta karara bağlayan mahkeme, Range Rover Vogue SUV araç motorunun fabrika hatalı üretildiğine karar verdi.

Kaynak: AA

PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
Tesla, İstanbul'a geliyor! Tesla, İstanbul'a geliyor!
İşte dünyanın en iyi otomobili! En lüksleri bir aradaİşte dünyanın en iyi otomobili! En lüksleri bir arada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
land rover land rover davası land rover hatalı modeller

En Çok Okunan Trend Haberler

Evde çığlık atında komşunun korkunç istismarı ortaya çıktı

Evde çığlık atında komşunun korkunç istismarı ortaya çıktı

Uyarı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

Uyarı geldi! Tüm yurtta etkili olacak

Büyük tepki! 'Pisuvar TDK' aramasında bakın ne çıkıyor...

Büyük tepki! 'Pisuvar TDK' aramasında bakın ne çıkıyor...

10 yıldır hastanelerde yaşıyor!

10 yıldır hastanelerde yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil tutkunları dikkat! Tesla İstanbul'a geliyor

Tesla, İstanbul'a geliyor!

İşte dünyanın en iyi otomobili! Uluslararası New York Otomobil Fuarı'nda en lüksler bir arada

İşte dünyanın en iyi otomobili! En lüksleri bir arada

Hayran kalacaksınız! Son teknoloji otomobiller 2019 Şangay Otomobil Fuarı'nda

Hayran kalacaksınız! İşte son teknoloji otomobiller

En uygun otomobiller! Fiyatları 6 ila 18 bin arasında değişiyor

Öğrenciler, emekliler arıyor! İşte uygun otomobiller

Otomobil sahipleri dikkat! Egzoz emisyonu yaptırmayanlara ceza geliyor

Otomobil sahipleri dikkat! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor

Volkswagen'den tarihi seçim! Türkiye mi, Bulgaristan mı?

Volkswagen'den tarihi seçim! Türkiye mi, Bulgaristan mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.