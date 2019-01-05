Land Rover Defender için geri sayım başladı!

Ocak 2016’da rafa kaldırılmasından yaklaşık 3 yıl sonra tekrar yola çıkacak olan Land Rover Defender, kısa bir ayrılığın ardından tekrar ait olduğu yere yani engebeli arazilere geri dönüyor. En son Aralık ayı başlarında Kuzey Amerika’da zorlu arazi testlerine çıkan Land Rover Defender, yaklaşık 4000 metre yükseklikte -40 °C ila 48 °C sıcaklıklarda test edildi.

Oldukça zorlu geçen testleri başarıyla geride bırakan Defender, geçtiğimiz yılın son günlerinde ise daha sakin bir test sürüşünde görüldü. Henüz geliştirme aşamasındaki Defender bu kez de L663 koduyla halka açık yollardaydı. Her zamanki gibi ağır kamuflajlı olan test prototipi bizlere kısıtlı da olsa geliştirme aşamasında olan ikonik SUV’a daha iyi bir bakış sunuyor.

İkonik 4×4’ün çıkış tarihinin netleşmesi ile geri sayım da başlamış oldu. İngiliz üreticinin modelin 2019’da piyasaya sürüleceğini teyit etmesi üzerine test sürüşleri de hız kazandı. Hızlanan test programı ile Defender bundan sonra daha sık kamuya açık yollarda görüntülenebilecek. Muhtemelen 2019 sonbaharında İngiltere’de yola çıkacak olan yeni nesil Defender, 2020 model yılı ile en geç 2020 başlarında ülkemizdeki Land Rover Yetkili Satıcıları’na ulaşacaktır diye tahmin ediyoruz.

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