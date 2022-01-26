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Lanetli olarak bilinen mezar açıldı! Bilim insanları şaşkınlık yaşadı: Bu bebeğin burada ne işi var?

26.01.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1826 yılının Aralık ayında Mısır’da keşfedilen ve Varşova’ya getirilen mezar uzun süredir gizemini koruyordu. Halk arasında lanetli mezar olarak bilinen yapı bilim insanları tarafından araştırıldı. Şimdiye kadar erkek sanılan Antik Mısır mumyasına yapılan analizler, bu kişinin 20-28 haftalık hamile bir kadına ait olduğunu ortaya çıkardı. Mumyanın karın kısmında bulunan 2000 yıllık cenin bilim insanlarını şaşkınlığa uğrattı.

Lanetli olarak bilinen mezar açıldı! Bilim insanları şaşkınlık yaşadı: Bu bebeğin burada ne işi var?

Mısır’da yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkartılan ve Polonya’daki Varşova Üniversitesi’ne nakledilen Mısır mumyasında ilişkin önemli bir keşfe imza atıldı. Mumya üzerinde araştırmalarını tamamlayan bilim insanları, bunun bir kadın bedenine ait olduğunu ve karın bölgesinde tam 2000 yıllık bir ceninin varlığından söz ettiler. Araştırmacılar, hamile bir kadına ait böylesine iyi korunmuş bir antik mumyanın, dünyanın bilinen ilk vakası olduğunu açıkladı.

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TUZ SAYESİNDE BİNLERCE YIL VARLIĞINI KORUDU

cenin

Antropolog ve arkeolog Marzena Özarek-Szilke, “İlk sürpriz penisi olmamasıydı, bunun yerine göğüsleri ve uzun saçları vardı ve sonra hamile bir kadın olduğunu öğrendik.Fetüsün küçük ayağını ve ardından küçük elini gördüğümüzde gerçekten şok olduk. ‘Bu bebeğin burada ne işi var’ diye birbirimize sorduk ” dedi.

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Bebeğin binlerce yıl boyunca varlığını sürdürmesi üzerine araştırmalarını yapan bilim insanları, annenin mumyalandığı sırada bebeğin olduğu bölgeye tuzlama yapıldığını belirtti. Bu sayede cenin tam 2000 yıl boyunca anne karnındaki varlığını bozulmadan devam ettirmeyi başardı.

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Polonya
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