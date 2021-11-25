Yıllardır rafında sakladığı taşın paha biçilemez olduğunu öğrendi! Değersiz zannetmişti, göktaşı çıktı

David Hole, 19. yüzyılda popüler olan altın arama akımına dahil olmuştu. Avustralya'nın Maryborough Bölge Parkı'nda altın aradığı sırada bir taş buldu. Taşın şeklinden dolayı evine götürdü ve onu kırmak için çalıştı. Kırma işleminde başarılı olamayınca odasının rafına koyarak saklamaya başladı.

BULUNDUĞU YERİN ADINI VERDİLER

Yıllar sonra David Hole, taşı Melbourne Müzesi’ne götürdü ve burada tuhaf kayanın aslında uzayda seyahat ettikten sonra Avusturalya’ya inen bir göktaşı olduğunu öğrendi. Araştırmacılar göktaşının yaklaşık 4,6 milyar yaşında olduğunu tahmin ediyor. Hole’un bilmeden keşfettiği göktaşına Maryborough adı verildi.



