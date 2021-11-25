Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yıllardır rafında sakladığı taşın paha biçilemez olduğunu öğrendi! Değersiz zannetmişti, göktaşı çıktı

Yıllardır rafında sakladığı taşın paha biçilemez olduğunu öğrendi! Değersiz zannetmişti, göktaşı çıktı

25.11.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

David Hole isimli bir adam altın ararken garip bir kaya buldu ve onu evine götürerek odasının bir rafında yıllarca sakladı. Seneler geçtikten sonra ise bu taşın nadir bulunan 4.6 milyar yıllık bir göktaşı olduğunu keşfetti.

Yıllardır rafında sakladığı taşın paha biçilemez olduğunu öğrendi! Değersiz zannetmişti, göktaşı çıktı

David Hole, 19. yüzyılda popüler olan altın arama akımına dahil olmuştu. Avustralya'nın Maryborough Bölge Parkı'nda altın aradığı sırada bir taş buldu. Taşın şeklinden dolayı evine götürdü ve onu kırmak için çalıştı. Kırma işleminde başarılı olamayınca odasının rafına koyarak saklamaya başladı.

BULUNDUĞU YERİN ADINI VERDİLER

Yıllar sonra David Hole, taşı Melbourne Müzesi’ne götürdü ve burada tuhaf kayanın aslında uzayda seyahat ettikten sonra Avusturalya’ya inen bir göktaşı olduğunu öğrendi. Araştırmacılar göktaşının yaklaşık 4,6 milyar yaşında olduğunu tahmin ediyor. Hole’un bilmeden keşfettiği göktaşına Maryborough adı verildi.

İnsanlığın ilk atalarına dair keşif! Milyonlarca yıl önce yaşıyorlardı: Maymun gibi tırmanıyorlar ve insan gibi yürüyorlardıİnsanlığın ilk atalarına dair keşif! Milyonlarca yıl önce yaşıyorlardı: Maymun gibi tırmanıyorlar ve insan gibi yürüyorlardı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnsanlığın ilk atalarına dair keşif! Milyonlarca yıl önce yaşıyorlardı: Maymun gibi tırmanıyorlar ve insan gibi yürüyorlardıİnsanlığın ilk atalarına dair keşif! Milyonlarca yıl önce yaşıyorlardı: Maymun gibi tırmanıyorlar ve insan gibi yürüyorlardı
PARTNER Emina'dan sitem! "Ben o sözleri söylemedim" Emina'dan sitem! "Ben o sözleri söylemedim"
İntikam için şaka yapmak istemişti! Olaylar bir anda değiştiİntikam için şaka yapmak istemişti! Olaylar bir anda değişti
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Fazla kilolarını eleştirdiler! İç çamaşırlı pozuyla cevap verdi

Fazla kilolarını eleştirdiler! İç çamaşırlı pozuyla cevap verdi

İnsanlığın ilk atalarına dair keşif! Maymun gibi...

İnsanlığın ilk atalarına dair keşif! Maymun gibi...

Amazon’un keşfedilmemiş kısmını geçti! İlk kişi oldu

Amazon’un keşfedilmemiş kısmını geçti! İlk kişi oldu

Herkes kurtulmak istiyor! Onlar bilerek morartıyor

Herkes kurtulmak istiyor! Onlar bilerek morartıyor

İlginizi Çekebilir

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

“Gerçek aşkı arıyorum” dedi! 12 erkekle...

“Gerçek aşkı arıyorum” dedi! 12 erkekle...

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Meğer dünyanın en büyük penisine sahipmiş! “Hayatımı etkiledi”

Meğer dünyanın en büyük penisine sahipmiş! “Hayatımı etkiledi”

Tek eşliliği protesto etmek istedi! Dokuz kadınla aynı anda...

Tek eşliliği protesto etmek istedi! Dokuz kadınla aynı anda...

Hayvanları canlı canlı yiyor! Sosyal medyada olay yarattı

Hayvanları canlı canlı yiyor! Sosyal medyada olay yarattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.