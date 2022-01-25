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Türünün 260 yıl sonra ilk örneği! Tarlasında bulduğu bozuk paranın değeri dudak uçuklattı

25.01.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britanya’da bir tarlada bulunan madeni para değeriyle bilim insanları şaşırtmayı başardı. Türünün 260 yıl sonra ilk örneği olan madeni para çık artırmada 540 bin sterline (9 milyon 859 bin lira) satıldı.

Türünün 260 yıl sonra ilk örneği! Tarlasında bulduğu bozuk paranın değeri dudak uçuklattı

Devon’da, metal dedektörle tarama yapan bir kişinin bulduğu madeni para bilim insanlarını harekete geçirdi. Ülkede basılan en eski altın paralardan biri olduğu belirtilen madeni paranın üzerinde Kral 3’üncü Henry’nin resmi bulunuyor. Paranın 1257 yılında basıldığı düşünülüyor ve bundan önce sadece 8 örneği bulunan paranın eşdeğerleri müzelerde sergileniyor.

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DEĞERİNİN FARKINDA DEĞİLDİ

Döneminde paradan 52 bin adet basıldığı tarihçiler tarafından yapılan açıklamalarda detaylandırıldı. O yıllarda değerinin bugünün 60 sterliniyle esşdeğer olduğu bilgisi verildi. Başkent Londra’da, Spink & Son Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada satılan para 540 bin sterline satıldı.

Parayı bulan, ismi açıklanmayan kişi, Facebook’ta paylaştıktan sonra müzayede evinden mesaj gelene kadar değerinin farkına varmadığını söyledi.

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