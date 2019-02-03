Lanre Kehinde, Hatayspor maçı sonrası babasının ölüm haberini aldı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 03.02.2019 17:25 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile yaptığı karşılaşmada Denizlispor'un beraberlik golünü atan Lanre Kehinde, soyunma odasında babasının vefat ettiğini öğrendi.

Lanre Kehinde, Hatayspor maçı sonrası babasının ölüm haberini aldı

Denizlispor’un Nijeryalı forvet oyuncusu Landre Kehinde, bugün oynanan Hatayspor maçının 90. dakikasında takımının beraberlik golünü atmasının ardından, babasının ölüm haberiyle yıkıldı.

Deplasmanda Hatayspor ile karşılaşan Denizlispor, maçın 90. dakikasında Kehinde'nin attığı golle 1-1 beraberliği yakaladı.

Beraberlik golünü atan Kehinde, soyunma odasında gelen telefonla babasının öldüğünü öğrendi.

Sevinçle girdiği soyunma odasında ailesinden gelen telefona cevap veren Kehinde, Nijerya'da yaşayan babasının vefat ettiğini öğrenince fenalık geçirdi.

Konuya ilişkin Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Landre Kehinde'nin babasının vefat ettiğini Hatayspor maçı sonrasında büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Futbolcumuz Lanre Kehinde'nin acısını en içten duygularımızla paylaşıyor, başta Lanre Kehinde olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Denizlispor Lanre Kehinde

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