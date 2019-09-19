Laparoskopi ve robotik cerrahi arasındaki farklar

Laparoskopi ameliyatının normal ameliyatlardan en büyük farkı büyük kesiler yerine 1-2 cm büyüklüğünde küçük kesilerden gerçekleştirilmesidir. Bu kesilerden kanüller aracılığı ile vücuda girilerek operasyon yapılır. Ayrıca operasyon esnasında kullanılan kamera sayesinde yüksek görüntüleme teknolojisi ile cerrah çok hassas alanlarda çok daha rahat bir çalışma alanı elde etmektedir.

Operasyonun çok daha küçük kesilerden yapılması kanama ve enfeksiyon gibi komplikasyonların hem ameliyat esnasında hem de ameliyat sonrasında görülme riskini önemli ölçüde düşürür. Ayrıca ameliyat sonrasında vücutta çok küçük bir kesi izi kalkar.

ROBOTİK CERRAHİ VE LAPAROSKOPİ

Robotik cerrahi temelde laparoskopi ile aynı temellere dayanır. Robotik cerrahi de tıpkı laparoskopi gibi vücuda açılan çok küçük kesilerden gerçekleştirilir. Her iki yöntemde operasyon sürecinin hem hasta hem de cerrah için daha konforlu olmasını sağlanır.

Her ne kadar her iki yöntem birbirine çok benzer olsa da bazı farklılıkları bulunur. Laparoskopik cerrahiden evrilen robotik cerrahinin ayrıca getirdiği bazı avantajlar da göz önünde bulundurulur. Robotik cerrahide ameliyat için kontrol edilen enstrümanlar, robot kollara bağlıdır ve cerrah operasyonu bir konsolun başından gerçekleştirir. Robotik cerrahide cerrah ellerini olduğu gibi konsolda bulunan pedallar sayesinde ayaklarını da kullanabilir.