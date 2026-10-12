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LASK - Liverpool Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

LASK, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor. Her iki takımın da son dönem form durumları ve eksikleri maçın seyrini etkileyecek. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

LASK - Liverpool Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
LASK
Çarşamba 19:45
14.10.2026
Liverpool
Stadyum: Raiffeisen Arena Yayın: tabii Spor

LASK ile Liverpool, 14 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Raiffeisen Arena sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

LASK, Liverpool ile önemli bir mücadeleye çıkıyor. Her iki takım da farklı liglerdeki son maçları sonrası bu karşılaşmaya odaklanacak.

Lig Durumu

Liverpool

9. İngiltere Premier Ligi
O
6
G
2
B
3
M
1
P
9
7
Attığı Gol
7
Yediği Gol
0
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Liverpool 7 / 7

İç Saha / Deplasman Performansı

Liverpool Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
2 / 1 / 0
Gol
5 – 2

LASK (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 4 gol yedi. (Avusturya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 8 gol yedi.

Liverpool (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 9 puanla 9. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
LASK

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 LASK 0-2 Rapid Wien Avusturya Bundesliga Ligi M
  • 02.10.2026 LASK 2-1 First Vienna Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G
  • 20.09.2026 Hartberg 3-3 LASK Avusturya Bundesliga Ligi B
  • 13.09.2026 Sturm Graz 2-1 LASK Avusturya Bundesliga Ligi M
  • 08.09.2026 AEK 1-0 LASK Şampiyonlar Ligi M
Liverpool M G B G B

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Liverpool 0-3 Manchester City İngiltere Premier Ligi M
  • 20.09.2026 AFC Bournemouth 0-1 Liverpool İngiltere Premier Ligi G
  • 15.09.2026 Liverpool 3-1 Tottenham Hotspur İngiltere Lig Kupası G
  • 12.09.2026 Liverpool 0-0 Fulham İngiltere Premier Ligi B
  • 09.09.2026 Liverpool 2-1 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

LASK, son 5 maçında 1 galibiyet alarak zayıf bir form grafiği sergiliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde henüz gol atamayan ekip, rakibine karşı zorlu bir mücadele verecek.

Eksik Oyuncular

LASK

3 eksik
Cheikne Kebe Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Ramiz Harakate Sakat Diz Sakatlığı
Art Smakaj Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Liverpool

7 eksik
Hugo Ekitike Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Conor Bradley Sakat Diz Sakatlığı
Giovanni Leoni Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Dominik Szoboszlai Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Cody Gakpo Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Alexander Isak Sakat Uyluk Sakatlığı
Wataru Endo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

LASK kadrosunda Cheikne Kebe (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ramiz Harakate (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Art Smakaj (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Liverpool kadrosunda Hugo Ekitike (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Conor Bradley (Sakat - Diz Sakatlığı), Giovanni Leoni (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Dominik Szoboszlai (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Cody Gakpo (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Alexander Isak (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Wataru Endo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Alexander Isak Alexander Isak Liverpool 4 Gol 0 Asist
Cody Gakpo Cody Gakpo Liverpool 1 Gol 3 Asist
Florian Wirtz Florian Wirtz Liverpool 0 Gol 1 Asist
Victor Munoz Victor Munoz Liverpool 1 Gol 0 Asist

Liverpool kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Alexander Isak, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Cody Gakpo.

İkili Rekabet
0 LASK
0 Beraberlik
2 Liverpool
  • 30.11.2023 Liverpool 4-0 LASK Linz UEFA Avrupa Ligi
  • 21.09.2023 LASK Linz 1-3 Liverpool UEFA Avrupa Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Liverpool 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda LASK 1, Liverpool 7 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
LASK - Liverpool maçı ne zaman?

14 Ekim 2026'da oynanacak.

LASK - Liverpool maçı saat kaçta?

19:45'te başlayacak.

LASK - Liverpool maçı hangi kanalda?

tabii Spor'dan yayınlanacak.

LASK - Liverpool maçında hangi oyuncular eksik?

Liverpool'da Ekitike, Bradley, Leoni, Szoboszlai, Gakpo, Isak ve Endo, LASK'ta ise Kebe, Harakate ve Smakaj yer almıyor.

LASK ve Liverpool'un ligde kaç puanı var?

Liverpool'un 9 puanı var, LASK'ın puan durumu hakkında bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool
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