LASK - Liverpool Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

LASK ile Liverpool, 14 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Raiffeisen Arena sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
LASK, Liverpool ile önemli bir mücadeleye çıkıyor. Her iki takım da farklı liglerdeki son maçları sonrası bu karşılaşmaya odaklanacak.
LASK (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 4 gol yedi. (Avusturya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 8 gol yedi.
Liverpool (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 9 puanla 9. sırada.
LASK, son 5 maçında 1 galibiyet alarak zayıf bir form grafiği sergiliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde henüz gol atamayan ekip, rakibine karşı zorlu bir mücadele verecek.
LASK kadrosunda Cheikne Kebe (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ramiz Harakate (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Art Smakaj (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Liverpool kadrosunda Hugo Ekitike (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Conor Bradley (Sakat - Diz Sakatlığı), Giovanni Leoni (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Dominik Szoboszlai (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Cody Gakpo (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Alexander Isak (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Wataru Endo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Liverpool kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Alexander Isak, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Cody Gakpo.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Liverpool 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda LASK 1, Liverpool 7 gol attı.
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