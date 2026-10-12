LASK - Liverpool Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi LASK Çarşamba 19:45 Liverpool

LASK ile Liverpool, 14 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Raiffeisen Arena sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

LASK, Liverpool ile önemli bir mücadeleye çıkıyor. Her iki takım da farklı liglerdeki son maçları sonrası bu karşılaşmaya odaklanacak.

Lig Durumu Liverpool 9. İngiltere Premier Ligi O 6 G 2 B 3 M 1 P 9 7 Attığı Gol 7 Yediği Gol 0 Averaj Gol Durumu (Toplam) Liverpool 7 / 7 İç Saha / Deplasman Performansı L Liverpool Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 2 / 1 / 0 Gol 5 – 2

LASK (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 4 gol yedi. (Avusturya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 8 gol yedi.

Liverpool (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 9 puanla 9. sırada.

Takımların güncel form bilgileri LASK tüm kulvarlar LASK 0-2 Rapid Wien Avusturya Bundesliga Ligi M

LASK 2-1 First Vienna Kulüpler Arası Hazırlık Maçları G

Hartberg 3-3 LASK Avusturya Bundesliga Ligi B

Sturm Graz 2-1 LASK Avusturya Bundesliga Ligi M

AEK 1-0 LASK Şampiyonlar Ligi M Liverpool M G B G B tüm kulvarlar Liverpool 0-3 Manchester City İngiltere Premier Ligi M

AFC Bournemouth 0-1 Liverpool İngiltere Premier Ligi G

Liverpool 3-1 Tottenham Hotspur İngiltere Lig Kupası G

Liverpool 0-0 Fulham İngiltere Premier Ligi B

Liverpool 2-1 Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

LASK, son 5 maçında 1 galibiyet alarak zayıf bir form grafiği sergiliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde henüz gol atamayan ekip, rakibine karşı zorlu bir mücadele verecek.

Eksik Oyuncular LASK 3 eksik Cheikne Kebe Ramiz Harakate Art Smakaj Liverpool 7 eksik Hugo Ekitike Conor Bradley Giovanni Leoni Dominik Szoboszlai Cody Gakpo Alexander Isak Wataru Endo

LASK kadrosunda Cheikne Kebe (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ramiz Harakate (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Art Smakaj (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Liverpool kadrosunda Hugo Ekitike (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Conor Bradley (Sakat - Diz Sakatlığı), Giovanni Leoni (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Dominik Szoboszlai (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Cody Gakpo (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Alexander Isak (Sakat - Uyluk Sakatlığı) ve Wataru Endo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Alexander Isak Liverpool 4 Gol 0 Asist Cody Gakpo Liverpool 1 Gol 3 Asist Florian Wirtz Liverpool 0 Gol 1 Asist Victor Munoz Liverpool 1 Gol 0 Asist

Liverpool kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Alexander Isak, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Cody Gakpo.

İkili Rekabet 0 LASK 0 Beraberlik 2 Liverpool Liverpool 4-0 LASK Linz UEFA Avrupa Ligi

LASK Linz 1-3 Liverpool UEFA Avrupa Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Liverpool 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda LASK 1, Liverpool 7 gol attı.